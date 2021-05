Bad Düben

Die Stadt Bad Düben will Eigentümer, Gewerbetreibende, Bürger und Institutionen stärker am Stadtentwicklungsprozess beteiligen. Wie vom Stadtrat jetzt beschlossen, wird dafür ein Verfügungsfonds Aktive Kernstadt eingerichtet, mit dem Maßnahmen und Projekte in den Fördergebieten Lebendige Kernstadt und Stadtumbau Bildungscampus finanziert werden können.

Dazu zählen beispielsweise investive Maßnahmen wie Bepflanzungen, Spielgeräte, Kunst im öffentlichen Raum, Fahrradständer, Beleuchtung, Wegweiser oder Werbeanlagen, investitionsvorbereitende oder -begleitende Maßnahmen wie Wettbewerbe, Gutachten, Bürgerbeteiligungen oder Öffentlichkeitsarbeit oder nicht-investive Maßnahmen wie Studien, Internetportale oder Stadtmarketing und Werbung. Der jährlich 10 000 Euro umfassende Fonds finanziert sich zu gleichen Teilen aus privaten und Städtebaufördermitteln aus den beiden Städtebauförderprogrammen. Über die Vergabe der Mittel entscheidet ein Gremium.

Aufwand und Nutzen müssen im Verhältnis stehen

Michael Seidel (SPD) sieht dies auch als Möglichkeit, dass sich Bad Düben zum Thema Aktive Kernstadt wieder mehr zusammenfindet: „Ich weiß, dass dies für Händler und Gastronomen eine schwierige Situation ist, aber es gibt auch schon einige Bemühungen.“ Café-Betreiber Torsten Rasenberger macht sich angesichts der Lage große Sorgen, wie es weitergeht. Dennoch ist er sicher: „Das Miteinander wird weiter funktionieren.“ Jens Findeisen (CDU) begrüßte das „kleine Anreizprogramm“, appellierte aber angesichts der überschaubaren Summe, „dass Aufwand und Nutzen im Verhältnis stehen.“

Beratung zur Antragstellung: Cornelia Richter, 034243 28802

Von Kathrin Kabelitz