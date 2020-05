Bad Düben sagt Kurpark-Serenade ab

Bad Düben

Es war alles schon geplant, die Klangkörper Bad Dübens waren für das musikalische Sommer-Wochenende im Kurpark theoretisch bereits vereint – nun kommt die Absage. Weil bis 31. August alle Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie verboten sind, muss auch die geplante Kurpark-Serenade am letzen Juni-Wochenende ausfallen. „Wir befürchten, dass nach der langen Zeit der kulturellen Entbehrungen diese Veranstaltung Tausende von Besuchern anzieht, sodass wir die gebotenen Abstandsregelungen nicht durchsetzen können. Der Schutz der Gäste aus Bad Düben und der Künstler geht aber vor“, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Event soll nachgeholt werden

20 Jahre Heide Spa und 30 Jahre Deutsche Einheit – neben dem Stadtfest, das eigentlich Ende Mai stattfinden sollte, wollte sich Bad Düben vom 26. bis 28. Juni gewissermaßen selbst feiern. Die Idee: Der Kurpark verwandelt sich ein Wochenende lang in eine große Freiluftbühne, Bad Dübener und Gäste legen die Beine hoch und genießen in lockerer Atmosphäre, was musikalisch Schaffende der Kurstadt so alles zu bieten haben.

Von Kurrende bis „Heimspiel“

Angefangen von der Kurrende, dem Awo-Chor bis hin zur Oberschul-Band und den Formationen „Dübener Heimspiel“ sowie „...see you!“ und Anima. Kombiniert werden sollte das Klangerlebnis mit einem griechischen Abend und einem englischen Picknick, eine Jury sollte dann das leckerste und schönste Picknick prämieren.

Wegen Corona können die Pläne nun vorerst nicht umgesetzt werden. Die Veranstaltung soll aber nachgeholt werden.

