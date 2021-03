Bad Düben startet mit Schnelltests: Wie ist die Resonanz?

Bad Düben

Die seit dieser Woche angebotenen kostenlosen Corona-Tests in Bad Düben sind am Montag von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern genutzt worden. Bis zum Mittag hatten sich bereits 65 Frauen und Männer in der Marktapotheke einem Schnelltest unterzogen. Vier von ihnen erhielten ein positives Ergebnis. Das Ergebnis des sofort angeordneten PCR-Tests stand am Montag noch aus, alle Betroffenen wurden allerdings sofort in Quarantäne geschickt.

Infektionsketten sollen schnell unterbrochen werden

In der vergangenen Woche hatte die Kurstadt die bis Ostern terminierten kostenlosen Tests unter dem Motto „Wir wollen nicht warten sondern testen“ angekündigt. Oberstes Ziel dieses vom Stadtrat angeschobenen städtischen Konzeptes ist das Erkennen von Infektionsketten und deren schnelle Unterbrechung. „Wir setzen auf Tests, vor allem bei asymptomatischen Personen, solange die Impfungen nicht flächendeckend möglich sind. Besser wir haben am Beginn einer Infektionskette fünf Treffer als nach wenigen Tagen 15 oder 20“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

Anders als beim Selbsttest aus dem Supermarkt, wo die Betroffenen hinsichtlich eines bestätigenden PCR-Tests und Quarantäne-Regelungen selbst tätig werden müssen, läuft dies bei dem Test in der Apotheke oder in den Arztpraxen automatisch. Münster zeigte sich angesichts dieses Faktes überrascht über die doch recht hohe Akzeptanz der Testungen. Sie habe zunächst mit weniger gerechnet.

Seit Wochenbeginn macht Bad Düben seinen Bürgern sowie Menschen, die in der Kurstadt arbeiten, das Angebot, sich zu ausgewählten Zeiten in Arztpraxen und in der Marktapotheke kostenlos testen zu lassen. Die Kosten übernimmt die Stadt. Bis Ostern sind das rund 15 200 Euro. Die ersten 1000 Tests hat die Marktapotheke gesponsert.

