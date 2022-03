Bad Düben sucht Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine

Bad Düben

Die Stadt Bad Düben hat ein Spendenkonto eingerichtet, um von dem Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen zu helfen. „Unfassbare Ereignisse spielen sich in unserer Nachbarschaft in der Ukraine ab. Menschen werden verletzt oder getötet oder befinden sich auf der Flucht. Laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes sind bereits mehr als 700 000 auf der Flucht in die unmittelbaren Nachbarländer, aber auch nach Deutschland“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Um diesen Menschen zu helfen, hat die Stadt ein Spendenkonto eingerichtet: „Wir werden diese Spenden ausschließlich unmittelbar für die hilfsbedürftigen Menschen verwenden.“

Lesen Sie auch

Ukraine-Konflikt: Region Delitzsch-Eilenburg reagiert tief betroffen

So können die Nordsachsen den Menschen in der Ukraine helfen

„Bomben treffen auch die Tiere“: Sachsen sammeln für Hunde und Katzen in der Ukraine

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bad Düben sucht möblierte Wohnungen für Flüchtlinge

Zudem sucht die Stadt für einen Übergangszeitraum möblierte Wohnungen. „Da die ukrainischen Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, mittlerweile auch in Sachsen sowie einige davon in Bad Düben, angekommen sind, benötigen wir für die erste Zeit bis zur Einrichtung von Wohnungen Ihre Unterstützung bei der Bereitstellung von möbliertem Wohnraum – insbesondere Ferienwohnungen, Bungalows und dergleichen“, so die Stadt. Wer helfen oder anderweitig unterstützen kann, wird gebeten, Kontakt mit Barbara Paul von der Stadtverwaltung, Telefon 034243 72253 oder E-Mail an: ukraine@bad-dueben.de aufzunehmen.️

Spendenkonto: Stadt Bad Düben (Sparkasse Leipzig). IBAN: DE23 8605 5592 2230 0002 10. WELADE8LXXX. Verwendungszweck: Ukraine

Von ka