Bad Düben

Die Region kämpft mit Schnee, Eis und Frost, die Corona-Pandemie beeinträchtigt das öffentliche Leben noch immer maßgeblich. Für Bad Düben steht in diesen Tagen ein weiteres wichtiges Thema an, was fast zur Randnotiz zu verkümmern droht: Die Kurstadt wählt am 21. Februar eine(n) neue(n) Bürgermeisterin (Bürgermeister). Mit Amtsinhaberin Astrid Münster (FWG) gibt es nur eine Kandidatin. Die 48-Jährige strebt ihre dritte Amtszeit in Folge an.

Astrid Münster (FWG) stellt sich erneut zur Wahl. Quelle: privat

Anzeige

Wir haben zusammen mit dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Sylvio Grahle, die wichtigsten Fragen und Antworten zur Wahl zusammengestellt:

Warum wird in Bad Düben eine neue Bürgermeisterin / ein neuer Bürgermeister gewählt?

Weil die siebenjährige Amtszeit von Amtsinhaberin Astrid Münster (FWG) Ende April endet. Gewählt wird jetzt für die nächsten sieben Jahre.

Wer darf wählen?

Alle Einwohner, die seit mindestens drei Monaten in der Stadt Bad Düben oder den Ortsteilen ihren Hauptwohnsitz haben und 18 Jahre alt sind. Insgesamt sind rund 6500 Bürger wahlberechtigt. Die Wahlbenachrichtigungskarten wurden bis Ende Januar versandt. Wer keine erhalten hat, sollte sich umgehend mit dem Rathaus in Verbindung setzen.

Wo kann man wählen?

Am Sonntag, dem 21. Februar, von 8 bis 18 Uhr in acht Wahllokalen in der Stadt und den Ortsteilen, von denen außer dem Bürgerhaus Wellaune alle barrierefrei zu erreichen sind. Bei den Standorten gibt es im Vergleich zu vorherigen Wahlen eine Änderung. Das bisher im Horst-Stahnisch-Stadion stationierte Wahllokal ist jetzt im Heide Spa zu finden.

Ist die Wahl per Brief möglich?

Die Briefwahl ist möglich und wird wegen der Corona-Pandemie auch ausdrücklich empfohlen. Wer so wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit den Unterlagen rechtzeitig abgeben oder versenden. Rund 600 Bad Dübener haben bereits ihre Unterlagen angefordert oder per Brief gewählt.

Was müssen Briefwähler beachten?

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 19. Februar, 16 Uhr, bei der Stadtverwaltung Bad Düben, Markt 11, 04849 Bad Düben mündlich in Zimmer 08 oder schriftlich beziehungsweise elektronisch in dokumentierbarer Form beantragt werden. Telefonisch ist das nicht möglich. Die Stadt empfiehlt, Briefwahlunterlagen spätestens bis 15. Februar anzufordern. Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die Unterlagen ab, kann er die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben. Ansonsten muss der verschlossene amtliche Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle gesandt werden, dass die Unterlagen dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingehen.

Wann ist das Briefwahlbüro geöffnet?

Das Briefwahlbüro ist bis 19. Februar zu den Dienstzeiten des Rathauses im Zimmer 08 geöffnet. Am 19. Februar gelten folgende Öffnungszeiten: 9 bis 12 und 13.30 bis 16 Uhr. Anders als bei anderweitigen Terminen im Rathaus ist in diesem Fall eine Vorab-Terminabsprache nicht nötig.

Wie viele Kandidaten gibt es?

Mit Amtsinhaberin Astrid Münster wird auf dem blauen Wahlzettel nur ein Name stehen. Da nur ein Wahlvorschlag zugelassen wurde, kann (ohne Bindung an den Wahlvorschlag) jede wählbare Person (mindestens 18 Jahre alt) gewählt werden. Der Name der oder des Vorgeschlagenen muss mit Beruf und/oder Adresse auf dem Wahlzettel in der freien Zeile vermerkt werden.

Wie viele Stimmen muss ein(e) Kandidat(in) bekommen, um Bürgermeister(in) zu werden?

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen. Dies gilt auch für wählbare Personen, unabhängig von deren Anzahl.

Was ist, wenn diese nicht erreicht werden?

Dann gibt es am 21. März einen zweiten Wahlgang.

Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf die Wahl?

Sollten die Infektions-Zahlen erneut bedrohlich steigen, könnte die Wahl noch verschoben werden. Das gilt aber derzeit als unwahrscheinlich. Diese Anordnung könnte ausschließlich der Freistaat Sachsen verfügen.

Welche Besonderheiten ergeben sich angesichts der Pandemie für den Wahltag und den Ablauf in den Wahllokalen?

Für jedes einzelne Wahllokal wurde ein Hygienekonzept erarbeitet. Die Wahllokale werden entsprechend der Abstands- und Hygienebestimmungen ausgestattet. Heißt: Schutzwände, Abstandsmarkierungen, getrennte Ein- und Ausgänge, Desinfektionsmittel-Spender stehen bereit. Die Wähler können ihre eigenen Kugelschreiber (keine Bleistifte oder Filzstifte!) mitbringen und benutzen. Vor Ort liegen aber auch Schreibutensilien ausreichend bereit, die nach Gebrauch desinfiziert werden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht.

Werden noch Wahlhelfer benötigt?

Nein. Die meisten Wahllokale sind mit je acht Helfern besetzt. Da nur insgesamt sechs Wahlhelfer, drei pro Schicht, zwingend notwendig sind, gibt es ausreichend Reserve. Sie werden mit Masken und Einmalhandschuhen ausgestattet.

Wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen?

Ab 21 Uhr. Dann tagt der Wahlausschuss im Ratssaal und stellt das vorläufige Ergebnis fest. Die Sitzung ist öffentlich. Nach Veröffentlichung des Ergebnisses besteht eine Woche Einspruchsfrist. Danach gehen die Unterlagen zur Wahlprüfung ins Landratsamt Nordsachsen. Dieses prüft die Unterlagen innerhalb eines Monats. Die neue Amtszeit beginnt am 1. Mai.

Von Kathrin Kabelitz