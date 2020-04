Bad Düben wendet sich in Corona-Krise an Senioren

Bad Düben

Sie müssen nicht allein durch die Corona-Krise – mit dieser Botschaft hat sich die Stadtverwaltung Bad Düben gezielt an die Bürger gewandt, die älter als 65 Jahre sind und damit zur Risikogruppe der SARS-CoV-2 und COVID-19-Epidemie gehören. Auf dem kurzfristig gedruckten farbigen Flyer, der 2300-mal mit einem persönlichen Anschreiben in der Stadt und den Ortsteilen verschickt wurde, richten sich Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) und die Verwaltung mit wichtigen allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln an die Senioren. „Bleiben Sie, so oft es geht, zu Hause“, „Halten Sie zwei Meter Abstand zu anderen Personen“ oder „Sie können dennoch mit den in ihrem Haushalt lebenden Personen spazieren gehen oder sich im eigenen Garten betätigen“, heißt es unter anderem.

Ansprechpartner werden benannt

Zudem sind neben Notfallnummern auch Rufnummern der Corona-Hilfe Bad Düben, des Frauenvereins Elfriede Richter, der Seniorenbetreuung der Arbeiterwohlfahrt und der Sozialarbeiterin vermerkt, an die sich die älteren Bad Dübener jederzeit wenden können, wenn sie Fragen haben, Hilfe beim Einkaufen benötigen, Wege erledigen müssen oder einfach mal so, um zu reden. Vor allem um alleinstehende Senioren mache man sich Sorgen, so Münster. Sie hofft, dass auch Nachbarn in diesen Tagen hilfsbedürftige Mitmenschen im Blick haben und unterstützen.

Von Kathrin Kabelitz