Bad Düben

In der Kurstadt stößt die geplante Ampel an der Kreuzung Postweg / Bad Schmiedeberger Straße auf heftigen Widerstand. „Notfalls würde die Stadt sogar gegen die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung klagen“, macht Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) klar.

Ampel wird bereits vorbereitet

Grund für diese Aussage ist auch ein aktuelles Statement des zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das gegenüber der LVZ davon sprach, dass die Vorbereitungen für den Bau einer Ampel bereits begonnen haben.

Lasuv-Sprecherin Isabel Pfeiffer führte dazu aus, dass sich an der baurechtlichen Beurteilung der Maßnahme S 11 / Postweg nichts geändert habe, sodass ein Kreisverkehr ausgeschlossen werde. „Da diese Kreuzung eine Unfallhäufungsstelle ist, hat die Unfallkommission des Landkreises, bestehend aus der Verkehrsbehörde, der Polizei sowie dem Lasuv als Baulastträger der S 11, inzwischen die Aufstellung einer Ampelanlage beschlossen. Die Vorbereitungen dafür laufen.“

Stadt wehrt sich

Genau dagegen läuft die Stadt aber Sturm. „Eine Ampel kommt für uns einfach nicht in Frage“, bringt es Astrid Münster auf den Punkt. Dies sei sowohl die Auffassung der Verwaltung als auch die des alten Stadtrates. Theoretisch, so schränkt sie ein, könne das der neue Stadtrat zwar anders sehen. Doch die Bad Dübener hätten sich sehr intensiv mit der Problematik beschäftigt. Und fest stehe nun mal, so die Stadtchefin, dass sich schon bei Umleitungen gezeigt hat, dass eine Ampel an diesem Standort Rückstaus produziert habe, die bis zur Torgauer / Dommitzscher Straße reichten. „Der gesamte Verkehr in der Stadt kam damit zum Erliegen.“

Aus ihrer Sicht könne die Stadt, die ihr diesbezügliches Mitspracherecht vehement einfordert und notfalls eben sogar klagen würde, einer Ampellösung, wenn überhaupt, dann nur unter einer Bedingung zustimmen. Konkret: An der Dommitzscher Straße müssten sowohl an der Kreuzung mit der Garten- als auch an der Torgauer Straße zwei Kreisverkehre entstehen. „Damit würde der Verkehrsstrom in der Stadt insgesamt flüssiger.“

Plan B: Dann eben nur markieren

Dass sich das Landesamt darauf einlässt, sieht aber wohl auch Astrid Münster als nicht sehr realistisch an. Sie bringt daher auch eine Minimalvariante als Plan B ins Spiel. Wenn das Lasuv keinen Kreisverkehr und die Stadt keine Ampel will, so sollten aus ihrer Sicht zumindest Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer durch Fahrbahnmarkierungen geschaffen werden.

Von Ilka Fischer