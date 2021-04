Bad Düben will Natursportbad Pfingsten öffnen

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Bad Dübener Ausschuss berät über Bauantrag

Der Bauantrag für die Errichtung einer Tribüne sowie einer überdachten Bühne mit Zugang zum Auditorium für Oberschule und Gymnasium des evangelischen Schulzentrums ist einer der Punkte, über den der Verwaltungsausschuss in Bad Düben in seiner Sitzung am Dienstag entscheidet. Der Hörsaal wird derzeit saniert. Er soll künftig auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden. Der Ausschuss tagt ab 18.30 Uhr im Saal des Heide Spa.

Mockrehna: So weit ist das schnelle Netz

Der Breitbandausbau in Mockrehna geht voran. Wie die Gemeindeverwaltung jetzt mitteilte, werden die Tiefbauarbeiten in den Ortsteilen Gräfendorf und Wildenhain in dieser Woche abgeschlossen und abgenommen. Im Ortsteil Langenreichenbach sind nur noch vereinzelte Arbeiten nötig, diese werden in der darauffolgenden Woche beendet. Auch im förderfähigen Teil des Ortsteiles Klitzschen sind die Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Nach der Freigabe durch die Telekom werden die Innenverkabelungen und abschließenden Anschlussarbeiten durch die von der Telekom beauftragten Firmen ausgeführt. Die Gemeinde hofft nun, dass die Anschlüsse bald gebucht werden können.

Die Tiefbauarbeiten in Wildschütz und Audenhain gehen zügig voran. Im Ortsteil Schöna und im förderfähigen Bereich von Mockrehna erfolgten letzte Woche Erstbegehungen mit den Vertretern von Landratsamt, Planungsbüro, Telekom, bauausführender Firma und Gemeindeverwaltung. Die Tiefbauarbeiten werden in diesem Quartal beginnen und gehen mit verkehrstechnischen Einschränkungen einher.

Zscheppliner Gemeinderat berät

Die Zscheppliner Gemeinderäte beraten am Dienstag, dem 27. April, den Haushaltsplan für das laufende Jahr in erster Lesung. Außerdem geht es bei der um 19.30 Uhr im Saal Naundorf beginnenden Tagung um die Erneuerung der Heizkesselanlage in der Grundschule sowie um die Zustimmung zu diversen privaten Bauvorhaben. Außerdem sollen die Räte die Wahl des Gemeindewehrleiters für Zschepplin und des Stellvertreters bestätigen.

Natursportbad will Pfingsten öffnen

Das Natursportbad mit Camp in Bad Düben öffnet Pfingsten. Das zumindest ist der Plan der Stadt, wie Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) jetzt auf Anfrage mitteilte. Noch unklar sei allerdings, inwieweit die aktuelle Corona-Lage dieses Vorhaben beeinflussen kann. Bereits im Vorjahr erfolgte der Start in die Saison wegen der Pandemie später.

Aktuelle Sperrungen in Eilenburg

Die Stadtverwaltung Eilenburg hat über aktuelle Sperrungen in der Stadt informiert. Demnach ist die Kellerstraße zwischen Garagenstandort (Treppe) bis Bergstraße wegen der Verlegung von Elektrokabeln bis 18. Juni voll gesperrt. Zwischen dem 19. und dem 23. April ist zudem die Straße An der Heide in Höhe der Nummern 10; 13; 35a; 47 und 57 gesperrt. Grund: Herstellung von Hausanschlüssen für Gas.

Neue Spielgeräte für Pressel und Laußig

Bern und Basel stehen bald in Laußig und Pressel. So heißen die beiden Spieltürme, die im Rahmen der Erneuerung der Spielplätze in den beiden Ortsteilen im Juni aufgebaut werden. Das teilte jetzt die Gemeindeverwaltung mit. Die Spielplätze seien erheblich verschlissen und entsprächen nicht mehr den sicherheitstechnischen Bestimmungen. So mussten bereits im Herbst Spielgeräte zurückgebaut werden. Die Aufträge für Fundamentherstellung und Montage hatte der Gemeinderat im März an Firmen in Rostock und Kassel vergeben. Bei der Finanzierung kann die Kommune auf Mittel aus dem Fördertopf Leader-Entwicklungsstrategien zurückgreifen. Einschließlich der Fundamentherstellung kosten beide Maßnahmen zusammen rund 28 900 Euro.

Erschließungssatzung wird neu gefasst

Der Eilenburger Stadtrat hat die Neufassung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen beschlossen. Die derzeit gültige Satzung stammt aus dem Jahr 1993. Hintergrund: In der Vergangenheit erklärte das Oberverwaltungsgericht einzelne Regelungen für unwirksam, was eine Neufassung der Satzung erforderlich machte. In der Satzung wurden zudem Inhalte besser zusammengefasst und Regelungen vereinfacht, um ein besseres Verständnis für die Bürgerinnen und Bürger sowie Transparenz bei der Berechnung der Beiträge zu schaffen. Die Satzung findet ausschließlich bei der Neuanlage von Straßen und Wegen ihre Anwendung, nicht beim Straßenausbau.

Doberschütz berät über den Haushalt

Die Doberschützer Gemeinderäte wollen auf ihrer nächsten Sitzung am 29. April den Haushalt verabschieden. Bei der ersten Lesung im Februar hatte Kämmerer Rainer Klewe das Fazit gezogen, dass die Gemeinde finanziell „auf der Radnabe fährt“. Der rund 6,4 Millionen Euro umfassende Etatentwurf hatte damals noch eine Deckungslücke von einer halben Million Euro.

Zudem beraten die Gemeinderäte über den Bebauungsplan Rote Jahne und über das Vergabeverfahren beim Verkauf der 13 Bauplätze in den Doberschützer Krautgärten. Bei der Sitzung, die um 19.30 Uhr im Saal Battaune beginnt, findet keine Einwohnerfragestunde statt. Alle Fragen, die bei der Gemeindeverwaltung eingehen, werden aber innerhalb von 14 Tagen schriftlich beantwortet.

Survival-Camp in den Sommerferien

Ende Juli startet zum zweiten Mal das Nature & Survival Camp des Eilenburger DRK-Jugendhauses House6 Cloud. Teilnehmen an diesem fünftägigen Ferienangebot vom 26. bis 30. Juli können Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren. Das Camp-Basislager ist wieder das Bootshaus, Stadtpark Nr. 2 in Eilenburg (Ruderclub Eilenburg). Die vier Übernachtungen werden in Zelten stattfinden. „Wir haben viele verrückte Ideen im Kopf, die wir mit Euch umsetzen möchten“, erklärt Jugendhaus-Leiter Guido Kanitz. Als Beispiele zählt er auf: ein Bogenschießturnier mit Recurve-Sportbögen, Bau eigener Bögen, Waldhüttenbau, Erlernen von Anschleich-Techniken, Flussüberquerung, Nachtaktion, Wildkräutersalat, Schlauchboot fahren, Lagerfeuer mit Stockbrot, Holzkohleherstellung, Bau eines Trinkwasserfilters und von Wurfhölzern. „Natürlich bleibt auch genügend Zeit zum Baden in der Kiesgrube, zum Chillen und Abhängen“, so der Jugendhaus-Chef. Morgens und abends versorgen sich die Teilnehmer selbst, „zum Mittagessen lassen wir uns von einem Caterer verwöhnen“, kündigt er an.

Anmeldungen sind bis 30. Juni möglich unter house6cloud@drk-eilenburg.de oder Telefon 03423 753816. Kosten: 110 Euro pro Teilnehmer für Getränke, Verpflegung und Projektkosten. Am 2. Juli findet um 16 Uhr ein Treffen im House6 Cloud statt. Dort können sich die Teilnehmer kennenlernen, gemeinsam überlegen, welche Aktionen sie machen wollen und eigene Wünsche einbringen, so Guido Kanitz.

Anmeldeformular unter: www.nsceilenburg.de

Von lvz