Bad Düben will Schneeberge aus den Straßen räumen

Bad Düben

Der Winter hat Bad Düben weiter fest im Griff. Was Freude für die Kinder am Rodelberg bedeutet, ist für andere die Rutschpartie mit dem Auto auf den Straßen. Auch in der Kurstadt fielen in den vergangenen Tagen fast 50 Zentimeter Neuschnee. Der Winterdienst ist seit Tagen im Dauereinsatz. „Wir sind jeden Morgen ab vier Uhr früh unterwegs. Schieben den gelockerten Schnee weg, streuen Salz“, erklärt Michael Noack vom gleichnamigen Gartenbaubetrieb in der Kurstadt.

Ärger über unvernünftige Kraftfahrer

Aber er ist auch sauer, weil es jedes Tag ein paar unverbesserliche Autofahrer gibt. „Meine Männer aus den Räumfahrzeugen berichten von unvernünftigen Autofahrern, die sogar die Räumfahrzeuge überholen. Und das sind die Meckerer, die sich dann aufregen, wenn nicht geräumt wird“, sagt Noack.

Die zusammengeschobenen Schneeberge aus der Altstadt Bad Dübens sollen jetzt verschwinden. Quelle: Steffen Brost

Stadtchefin lobt Winterdienst

Doch die Winterdienstunternehmen haben die Lage gut im Griff. Auch wenn hier und da in den sozialen Medien kritische Stimmen laut werden. „Bisher lief es meiner Meinung nach super. Wenn es stundenlang schneit, da kommen auch die besten Winterdienste nicht immer nach. Im Großen und Ganzen hat es sehr gut funktioniert“, lobt Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

In der Friedensstraße sah es am Mittwoch noch so aus. Rechts und links Schnee und eingeschneite Fahrzeuge. Quelle: Steffen Brost

In Nebenstraßen zum Teil chaotische Zustände

Durch das tagelange Schneeschieben haben sich mittlerweile an vielen Stellen riesige Schneeberge gebildet. In einigen Nebenstraßen herrschen zum Teil chaotische Zustände, weil Schneepflüge beim Räumen die Schneemassen in Einmündungen und vor Türen geschoben haben. Auch in Parknischen abgestellte Fahrzeuge kommen deswegen nicht mehr raus. Zudem werden die Fußwege immer schmaler. Keiner weiß, wohin mit den Schneemassen.

Schneeberge sollen runter von den Straßen

Deswegen rief Astrid Münster jetzt zur großen Wegräumaktion in Sachen Schneeberge auf. „Unsere beauftragten Firmen sind seit Sonntagnacht im Dauereinsatz. Alle Hauptkreuzungen wurden täglich mehrfach geräumt, auch wenn das Schneemehl sich immer weiter sammelt. Wir räumen diese Stellen natürlich weiter. Am Dienstagnachmittag wurden in der Moorbad und Diezer Straße die Schneeberge für die Zufahrt zum Krankenhaus zusammengeschoben und abtransportiert“, erläutert die Bürgermeisterin.

Mittwoch früh seien beginnend in der Baderstrasse und weiter in der Innenstadt sowie vor den Kindertagesstätten und Schulen die Schneeberge zusammengeschoben und dann nach und nach mit Lkw abgefahren worden.

In der Baderstraße begann Mittwochmorgen die große Schneeräumaktion in Bad Düben. Mit Radlader und Lkw wurden die Schneemassen aus der Altstadt in die Durchwehnaer Straße gefahren. Quelle: Steffen Brost

Ordnungsamt sorgt für freie Bahn

Und das funktionierte recht gut. Denn die Mitarbeiter des Bad Dübener Ordnungsamtes sorgten dabei für freie Spur für die schwere Technik. „Das hat wunderbar geklappt. Binnen einer Stunden waren dank unserer Politessen die geparkten Fahrzeuge weg und wir konnten alles fix zusammenschieben und rausfahren. Den ganzen Schnee haben wir auf einen breiten Grünstreifen in der Durchwehnaer Straße gefahren, wo er dann irgendwann in aller Ruhe tauen kann“, lobt Michael Noack.

Von Steffen Brost