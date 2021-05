Bad Düben will Tempo 50 auf der B 2

Bad Düben

Die B 2 in Bad Düben soll im Bereich der Bockwindmühle sicherer werden. Ein entsprechender Antrag des Bürgerkreises wurde jetzt vom Bad Dübener Stadtrat einhellig bestätigt. Die Verwaltung hat bereits mit der zuständigen Verkehrsbehörde Kontakt aufgenommen. Angedacht ist, im Bereich der Fußgängerquerung Tempo 50 anzuordnen und Leitplanken zu installieren.

Bisher gilt 70 km/h

Der Antrag sei bereits im Vorfeld besprochen worden und bei den Fraktionen auf gute Resonanz gestoßen, so Bürgerkreis-Fraktions-Chef Markus Aé. Die Bundesstraße 2 werde an dieser Stelle täglich von vielen Fußgängern und Radfahrern gekreuzt, überwiegend von vielen Kindern, um von der Hammermühle in die Stadt zu gelangen, aber auch von Nutzern des Geh- und Radweges entlang der Nordtangente. Derzeit gelten in diesem Bereich 70 km/h. Ereignisse wie der Lkw-Unfall Mitte Februar, als ein Laster das 70er-Schild überfuhr und auf dem Geh- und Radweg zum Stehen kam, zeigten aber, dass diese Geschwindigkeit im Kurvenbereich doch zu hoch ist. Auch, wenn damals keine Fußgänger Schaden genommen haben, „hat man schon ein ungutes Gefühl, wenn man den Fußweg entlang der Hauptstraße benutzt.“

Der Versuch, die gefährliche Lage an dieser Stelle zu entschärfen, sei es auf jeden Fall wert, so Markus Aé. Stadtrat und Verwaltung sehen es ähnlich, es besteht Handlungsbedarf. „Diese Stelle könnte zum Unfallschwerpunkt werden, das sehen sicher aller Fraktionen so. Gerade Ortsfremde, die von Wittenberg oder vom Kreisverkehr kommen, schätzen den Radius der Kurve oft schlecht ein. Auch Fußgänger, vor allem Kinder, haben Schwierigkeiten, die Entfernung der Autos einzuschätzen“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

Von Kathrin Kabelitz