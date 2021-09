Bad Düben will Tempo 50 auf der B 2

Bad Düben

Tempo 50 auf der B 2 in Bad Düben in Höhe der Bockwindmühle plus die Installation von Leitplanken – im Frühjahr hatte der Bad Dübener Bürgerkreis diese Initiative im Stadtrat angeschoben. Ziel sei, eine gefährliche Stelle zu entschärfen. Die Bundesstraße werde dort täglich von Fußgängern und Radfahrern gekreuzt, überwiegend von Kindern, die von der Hammermühle in die Stadt wollen, aber auch von Nutzern des Geh- und Radweges entlang der Nordtangente, so Fraktions-Chef Markus Aé damals.

Unfallgefahr wird als zu gering eingeschätzt

Doch einfach eine 70 durch eine 50 zu ersetzen ist nicht. Diese Erfahrung machte die Kurstadt jetzt und steht letztlich vor dem Ergebnis: Es ist nicht umsetzbar. Mehrere Schreiben gingen von Amtsstube zu Amtsstube – vom Rathaus zum Landesamt für Straßenbau und Verkehr, an die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Nordsachsen, zurück zum LASuV. Die Unfallgefahr sei zu gering, um die Geschwindigkeit zu reduzieren, 70 km/h auf Bundesstraßen durchaus üblich, hieß es da.

Laut Unfallstatistik habe es zudem zwischen 1. Januar 2018 und 31. Dezember 2020 nur drei Unfälle gegeben. Statistik contra Sicherheit, diesem Argument konnte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) nichts abgewinnen. Jeder Verletzte oder Tote sei einer zu viel. Auch Markus Aé zeigte sich angesichts einer offensichtlich vom Schreibtisch aus gefällten Entscheidung enttäuscht. Michael Seidel (SPD) sieht es ähnlich: „Enttäuschend ist, dass die Kompetenz vor Ort immer so in Frage gestellt wird.“

Ortseingangsschilder versetzen?

Wie reagiert die Kurstadt nun? Die Möglichkeit, die Ortseingangsschilder zu versetzen und diesen Bereich als Ortslage zu deklarieren, in dem Tempo 50 gelte, sei schon einmal diskutiert worden: „Das halte ich für sinnvoll“, so Münster. In dieser Kurve mit 70 zu fahren, sei nicht ohne. Gerade Ortsfremde, die von Wittenberg oder vom Kreisverkehr kommen, schätzen den Radius der Kurve oft schlecht ein. Werner Wartenburger (SPD) untermauerte dies. „Vielleicht liegt es an meinem Alter, aber mir fällt es schwer, mich von der Gustav-Adolf-Straße einzufädeln, wenn viel Verkehr ist. Ursprünglich sollte da mal ein Kreisverkehr hin und der hätte dahingehört.“ Uwe Kulawinski (FWG) sprach sich für eine pragmatische Lösung aus: „Wir sollten das über das Ortsschild klären.“

Es gibt noch mehr Verkehrsprobleme

Die Diskussion um Tempo 50 auf der B 2 rückt weitere Verkehrspronleme in den Fokus. Ganze Innenstädte seien zu 30er-Zonen erklärt worden: „Das ist sicher fragwürdig“, aber wenigstens das Stück der Straße am Markt, das wegen der Havarie erst gesperrt war, „sollte man auf 30 km/h reduzieren“, regte Andreas Flad (Die Linke) an. Yannik Münster (FWG) gab die Bitte von Tiefenseer Anwohnern weiter, wegen des hohen Verkehsaufkommens im Ortsteil befristet 30 km/h anzuordnen, bis der Bau der Straße in Pouch abgeschlossen sei. „Damit vor allem die Schulkinder sicher über die Straße können.“

Verkehrsplaner einbeziehen

Die Stadt-Chefin sieht indes noch weitaus größere Aufgaben, so in der Durchwehnaer/Schmiedeberger Straße. Ein Vorschlag wäre, mit einem Verkehrsplaner die wichtigsten Verkehrsprobleme anbringen und ihn um seine Stellungnahme zu bitten.“ Das koste Geld, „aber dann haben wir mal eine fundierte Meinung dazu und bessere Argumentationsmöglichkeiten.“

Von Kathrin Kabelitz