Bad Düben

Wir fangen jetzt an und warten nicht mehr, was im Bund passiert. Dieses deutliche Signal in puncto Eindämmung des Corona-Virus sendet die Stadt Bad Düben und startet Montag mit kostenlosen Tests. „Wenn dann der Bund oder der Freistaat einsteigen, umso besser, wir aber wollen das jetzt machen. Wir wollen wieder eine Perspektive eröffnen und nicht nur von oben abhängig sein. Wir setzen auf Tests, vor allem bei asymptomatischen Personen, solange die Impfungen nicht flächendeckend möglich sind. Besser wir haben am Beginn einer Infektionskette fünf Treffer als nach wenigen Tagen 15 oder 20. Diese Botschaft kommt vom Stadtrat, von diesem ist auch die Initiative ausgegangen“, sagt Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

Nach den aktuellen Entscheidungen sehen sich die Dübener bestätigt. „Wir haben die Situation richtig eingeschätzt, denn das Stufenmodell zu weiteren Öffnungen setzt auf die Inzidenzwerte – auch wenn ich persönlich diese mittlerweile nicht als alleinigen Maßstab von Öffnungen und Schließungen für richtig halte“, so Münster.

Angebot startet am Montag, Stadt zahlt

Ab Montag macht Bad Düben seinen Bürgern sowie Menschen, die in der Kurstadt arbeiten, das Angebot, sich zu feststehenden Zeiten in Arztpraxen und der Marktapotheke kostenlos testen zu lassen. Die Kosten übernimmt die Stadt. Bis Ostern sind das rund 15 200 Euro. Die ersten 1000 Tests hat die Marktapotheke gesponsert.

Infektionsketten sollen schnell entdeckt und gekappt werden

Das kommunale Parlament der Kurstadt hatte die Verwaltung vor einigen Wochen beauftragt, ein eigenes Testkonzept zu entwickeln. Klares Ziel ist: Infektionsketten entdecken und schnell unterbrechen. „Uns ist klar, dass die Zahlen erstmal steigen. Wir hoffen aber, dass es eine Akzeptanz für die Testungen gibt.“ Infektionszahlen weit über 70 wie zum Jahreswechsel soll es in Bad Düben nicht mehr geben, so Münster. Die Initiatoren hoffen, dass die Dübener das Angebot annehmen, appellieren auch an die Eigenverantwortung. Ein Friseurtermin, der Besuch bei Verwandten, das eigene Unsicherheitsgefühl – am besten sich vorher testen lassen.

Die Tests in den Kitas und Schulen sollen weitgehend vor Ort stattfinden. Pro Einrichtung wurden zwei Mitarbeiter von der Mediclin ausgebildet, die Rachen- und Nasenabstriche und auch Spucktests vornehmen. Und so soll es gehen:

Testungen für jeden, der in Düben wohnt oder arbeitet

Testungen für jeden, der in Bad Düben beschäftigt ist oder wohnt. Über Praxen und Apotheke werden viermal wöchentlich und zwar Montag 8 bis 18 Uhr, Dienstag 13 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 18 Uhr, Freitag 13 bis 16 Uhr sowie Mittwoch 11 bis 13 Uhr (für Kinder) kostenfreie Tests angeboten. Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Sollte jemand positiv getestet werden, wird vom Arzt ein PCR-Test (Abrechnung über Krankenkasse) gemacht, der Patient muss in Quarantäne. Bei negativem Test gibt es eine Bescheinigung. Da Nordsachsen wegen der hohen Inzidenzzahlen wahrscheinlich ab Montag Kitas und Grundschulen schließt, gilt dieses Angebot auch für die Notbetreuung.

Tests in weiterführenden Schulen

Testungen in weiterführenden Schulen: Bislang sieht der Freistaat für eine mögliche Öffnung lediglich die wöchentliche Testung ab der 7. Klasse vor. Bad Düben bietet Schnelltestungen bereits ab der 5. Klasse an. Kosten trägt die Stadt.

Tests in Kitas und Grundschulen

Kitas und Grundschulen: Auch hier sieht das Konzept wöchentliche regelmäßige Testungen der Kinder als Stichprobe vor, heißt: mindestens 25 Prozent per Losverfahren in den jeweiligen festen Gruppen. Die Testungen sind freiwillig, Eltern müssen zustimmen. Möglich ist dies für Kinder ab 4 Jahre. Angewendet werden sollen möglichst Spucktests. Sinn macht dieses Angebot nur, wenn sich mindestens 75 Prozent der Eltern einverstanden erklären. Bei positivem Schnelltest ist ein PCR-Test über die Kinderärztin möglich. Die Kosten übernimmt die Stadt.

Erzieherinnen und Personal Kitas / Hort ESZ: Testungen einmal wöchentlich über ausgebildetes Personal. Kosten übernimmt Freistaat.

Lehrer Grund-/ Oberschule: Testungen einmal wöchentlich. Kosten übernimmt der Freistaat. Lehrer und Personal ESZ Grundschule / weiterführende Schule. Testungen einmal wöchentlich. Kosten übernimmt Träger, Freistaat oder Stadt.

Testzeiten: 9. 3. – DM Franke 13- 16 Uhr; 12. 3. Dr. Leicht 13 - 16 Uhr; 16. 3. V. Frenkel 13 - 16 Uhr, 19. 3. Dr. Fischer 13 - 16 Uhr; 23. 3. M. Engelhard 13 - 16 Uhr; 26. 3. Dr. Fischer 13 - 16 Uhr; 30. 3. DM Eimann 13 - 16 Uhr. Testung von Kindern außerhalb Kitas und Schulen auch über Dr. Leicht: 10. 3. – 11 - 13 Uhr, 24. 3. – 11 - 13 Uhr. Marktapotheke: montags und mittwochs jeweils 8 - 18 Uhr.

Von Kathrin Kabelitz