Bad Dübener Autorin bringt das 12. Buch in vier Jahren heraus

Was macht eine Hobby-Autorin, wenn eine Corona-Pandemie das normale Leben ausbremst und plötzlich viel Zeit da ist? Stephanie Weichhold hat das getan, was sie immer macht, wenn sie Zeit und Muse hat – sie setzt sich an den Laptop und schreibt. Die 31-jährige Selbst-Herausgeberin, die beim Aufsatz-Schreiben in der 4. Klasse merkte, dass es ihr liegt, Gedanken in Worte zu fassen, hat ihr 12. Werk in vier Jahren vollendet: „Kalinew – Das Schicksal der schwarzen Elfe.“

Zweite Chance im Leben

Ein Band, der eigentlich schon im August fertig sein sollte und dann doch viele Monate lediglich angefangen, aber unberührt auf dem Laptop ruhte.

Kalinew – Das Schicksal der schwarzen Elfe ist der Titel des 12. Buches der Bad Dübener Hobby-Autorin Stephanie Weichhold. Quelle: privat

Für die Kurstädterin waren es nicht nur deshalb bewegende Wochen. Denn mit dem Schicksal von Roman-Heldin Elara hat sie gewissermaßen versucht, einen Teil ihres Lebens aufzuarbeiten. „Das war ein bisschen wie Selbsttherapie“, erzählt die gelernte Erzieherin. Elara habe eine zweite Chance bekommen und: „Man sollte immer genau überlegen, ob man diese einfach wegwirft oder nutzt.“

Ein böser Fluch lastet auf ihr

Für die Prinzessin ist es die magische Kraft der Liebe, die sie vor diese Entscheidung stellt. Ein folgenreicher Fluch lastet auf dem jungen Mädchen, den ihr jener Herrscher hinterließ, der 500 Jahre zuvor den Krieg gegen die Herrscher weiterer vier Länder des Erdenballs begann: Sie darf sich nicht verlieben, denn sonst stirbt sie. In großer Sorge um seine Tochter hält ihr Vater das Mädchen von der Öffentlichkeit fern. Doch die schwarze Elfe will mehr wissen vom Leben jenseits der Mauern. Sie hat viel gelesen von den Menschen und dem Leben da draußen. Als sie beginnt, dies zu hinterfragen, verstecken sich die Eltern mehr und mehr hinter Ausreden. Elara wird misstrauisch. Ein weiser Mann rät ihr schließlich dazu, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, und verhilft ihr zur Flucht. Alsbald begegnet sie einem jungen Mann und die spannende Frage ist, ob es ihr gelingt, den bösen Fluch zu durchbrechen und was zwischen beiden geschehen wird. Mehr verraten will die Autorin nicht, nur so viel: „Das Ende ist sehr emotional.“

Auch wenn die Liebe diesmal im Vordergrund steht – ohne Fantasy kommt auch der neue Band nicht aus. Und wieder ist es ein junges Mädchen, um das sich die Geschichte dreht. Erstmals können die Leser auch nachempfinden, wo sich die Handlung abspielt.

Das 13. Werk ist bereits in Arbeit

„Mein Freund hat eine Landkarte gemalt, die das Phantasie-Land zeigt und welches im Buch zu finden sein wird.“ Am 23. Juli wird das Werk erscheinen, eine kleine Geburtstagsüberraschung für ihren Partner. Die Ideen gehen Stephanie Weichhold indes nicht aus. Ihr 13. Werk ist schon in Arbeit, die Fortsetzung ihrer im letzten Jahr gestarteten Kinderbuchreihe.

ISBN: 9789463987080; Preis 15,99 €; Seitenanzahl: 453 Seiten

Von Kathrin Kabelitz