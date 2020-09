Bad Dübener Bahnhof auf dem Weg zum Kulturbahnhof

Bad Düben

2004 hielten am Bahnhof Bad Düben die letzten Regelzüge. Seitdem fand nur zu bestimmten Anlässen ein Zugverkehr statt. Mittlerweile ist auch das eingestellt worden. 2012 kaufte der Bad Dübener Michael Kühn das Gebäude und gründete später eine Bahnhofsgenossenschaft mit dem Ziel, das Objekt zu erhalten und nach Möglichkeiten einer sinnvollen Sanierung und Nutzung zu suchen. „Die Idee ist, eine vielschichtige Begegnungsstätte zu schaffen. Man kann sich hier vieles vorstellen. Einen Kulturtreff, aber auch Klubkonzerte, Thementrödelmärkte, ein Malcafé, Schauspieltheater, Lesungen und einen Treffpunkt für Menschen. Auch Künstler könnten in den vielen Räumen eine neue Heimstätte finden“, erzählt Torsten Reinsch, der sich mit Michael Kühn um das Gebäude und dessen Zukunft kümmert.

1895 wurde der Bad Dübener Bahnhof eingeweiht. Quelle: Steffen Brost

Ehemalige Mitropa soll Veranstaltungsraum werden

Bis heute wurde schon einiges geschafft. Das Gebäude selbst ist trocken, durch Alarmanlagen gesichert, an Strom, Wasser und Gas sowie ans schnelle Glasfaser-Internet angeschlossen. Die Sanitäranlagen wurden repariert und sind in Betrieb. Eine Zwischennutzung ist bereits jetzt möglich. Geplant ist eine Grundsanierung im Erdgeschoss mit Herrichtung der ehemaligen Mitropa als Gemeinschafts-, Veranstaltungs-, Workshop- und Gastraum mit Sonnenaußenterrasse. Auf dem Dach ist eine Photovoltaik-Anlage geplant. Das erste Obergeschoss soll ebenfalls eine Grundsanierung erhalten und für Wohnungen und Büros nutzbar gemacht werden. So auch der Stellwerktechnik-Raum, der in das Büro- und Wohnambiente integriert werden soll. Ein möglicher Ausbau des Dachgeschosses steht noch im Raum. Für den Endausbau sollen auch die künftigen Nutzer selbst mit ins Boot geholt werden.

Ob der alte Wasserturm in Sichtweite des Bahnhofes noch eine Zukunft hat, ist derzeit unklar. Quelle: Steffen Brost

Mittlerweile ist der nächste Schritt in Richtung Kulturbahnhof getan. Die Bahnhofsgenossenschaft Dübener Heide hatte sich im Februar 2020 im Rahmen des vom Leipziger Institut für Kommunikation durchgeführten Forschungsprojektes „Kreatives Wohnen und Arbeiten auf dem Land: Fachgutachterliche Bestandsaufnahme und erste Bewertung der Projektidee Kulturbahnhof Bad Düben“ erfolgreich beworben. Neben dem „Niederländischen Hof“ in Bad Muskau und dem Alten Lehngericht in Augustusburg werden in Zukunft auch das Kornhaus Thallwitz und der Kulturbahnhof Bad Düben, die den ländlichen Raum beispielhaft kreativ besiedeln und damit neue Arbeits- und Lebensräume erschließen, praxisorientiert begleitet.

Fachliche Unterstützung

Ziel des Forschungsprojektes ist es, ein regionales, belastbares und umsetzungsfähiges Praxiskonzept zu erstellen. „Jetzt haben wir Experten mit an Bord, die uns ein Stück des Weges begleiten“, so Reinsch weiter. „Der erste Workshop dient in erster Linie zum Informationsaustausch. Dabei soll unter anderem die Bausubstanz des Bahnhofs auf mögliche Nutzungen hinsichtlich der Kosten bei Sanierung und Betrieb untersucht werden. Es werden viele Fragen diskutiert. Wofür eignen sich die Räumlichkeiten vor dem Hintergrund dieser Bewertung? Wer könnte die Räume nutzen? Welche Einnahmen sind zu erwarten, damit sich das Projekt auch in der Betreiberphase trägt?“

In der Vergangenheit wurde Bad Düben auf der Schiene nur zu bestimmten Anlässen wie dem Mühlentag oder zu Weihnachten angefahren. Quelle: Steffen Brost

Die Mitglieder der Bahnhofsgenossenschaft haben viel Arbeit vor sich. Demnächst steht als erstes eine dringend notwendige Dach-Notsicherung an. „Das ist die Grundlage für das Ganze. Ohne die bräuchten wir gar nicht weitermachen“, weiß Reinsch.

Das alte Stellwerk im Gebäude. Quelle: Steffen Brost

Kaum Finanzierungsmöglichkeiten

Doch auch Probleme wurden offen diskutiert. Aktuell besteht die Genossenschaft eigentlich nur aus zwei Personen. Es gibt kaum Finanzierungsmöglichkeiten. Coronabedingt konnten bislang noch keine weiteren Unterstützer durch kleine Veranstaltungen angesprochen werden. Geplante Veranstaltungen fielen aus. „Angedachte Nutzer wie Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, Musikschule fallen wahrscheinlich aus, da die Stadt für deren benötigte Räume andere Pläne hat“, ergänzt Reinsch. Doch Michael Kühn und Torsten Reinsch brennen für ihr Projekt. Es gibt zahlreiche Ideen für eine Nutzung. Der Favorit sind Ateliers für Künstler im unteren und Mietwohnungen im oberen Bereich des Gebäudes. Der große Mitroparaum soll als Atelier in Kooperation mit anderen Künstlern genutzt und für Veranstaltungen sowie Workshops zur Verfügung gestellt werden. Die Wohnungen drum herum sollen vermietet werden. Dadurch soll der Unterhalt des Bahnhofs sichergestellt werden.

Nächste Schritte werden geplant

Die Fachgutachter waren sich am Ende des Workshops einig: Das Gebäude und die Ideen haben hohes Potenzial. „Die Entwicklung des Lost-Place-Ambiente hin zum Kulturbahnhof ist interessant, aber auch kompliziert. Die Gutachter sehen aber auch Potenzial in Verbindung mit dem benachbarten Gemeinschaftsgarten und arbeiteten das als Alleinstellungsmerkmal heraus. Fest steht, dass eine Nachfrage nach solch kreativwirtschaftlichen Räumen besteht“, blickt Reinsch positiv in die Zukunft.

Im Jahre 2018 machte das Bad Dübener Landschaftstheater mit dem Stück „Die große Reise“ Station am Bahnhof. Quelle: Steffen Brost

Derweil werden die nächsten Schritte geplant. Neben den Sicherungsarbeiten am Dach und an dem Gebäude sollen auch in Zukunft kleine Veranstaltungen wie Abende mit Musik stattfinden und so auf das Projekt aufmerksam und neugierig machen.

Die Geschichte des Bahnhofs

1894 wurde das Bahnhofsgebäude errichtet. Ein Jahr später erhielt Düben einen Bahnanschluss. Die Einweihung des Bahnhofes mit freier Fahrt der geladenen Ehrengäste in Richtung Eilenburg erfolgte am 19. Februar 1895. Am 1. Oktober 1895 wurde die Strecke in Richtung Schmiedeberg eröffnet. Ein Bombenabwurf beschädigte am 20. Oktober 1943 das Bahnhofsgebäude. Dabei verloren vier Eisenbahner ihr Leben. Am 16. September 1995 fanden Feierlichkeiten zum 100-jährigen Eisenbahnjubiläum in der Dübener Heide statt. Sonderzugfahrten und Bahnhofsfeste fanden bei vielen Gästen großen Anklang. Am 23. Mai 1998 erfolgte die letzte Bahnfahrt auf der Strecke Bad Düben – Eilenburg. Endgültig stellte man den Bahnbetrieb mit der Schließung der Strecke Bad Düben – Bad Schmiedeberg am 28. September 2002 ein.

Von Steffen Brost