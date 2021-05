Bad Dübener Bistrobetreiberin will für ihre Kunden kämpfen

Bad Düben

Eigentlich treffen sich jeden Mittag Senioren und Alleinstehende in Bad Düben zum Essen und zu einem Plausch im Bistro Am Anger 6 von Manuela Boudyhy. Doch Corona hat auch hier alles verändert. Seit Ausbruch der Pandemie gibt es das Mittagsgericht nur noch zum Mitnehmen für Zuhause. Den Plausch müssen die Rentner vor der Türe führen oder gänzlich darauf verzichten.

Bistro Am Anger lief vor der Pandemie gut

Auch der Betreiberin des kleinen Bistros hat Corona erheblich zugesetzt. Und dabei lief es vor der Pandemie recht gut. Die 56-Jährige betrieb bis 2017 erfolgreich einen Kiosk auf einem Campingplatz in Sachsen-Anhalt. Durch eine Freundin kam sie 2017 schließlich in die Kurstadt und schaute sich hier nach einem neuen Betätigungsfeld um. „Damals war das Bistro Am Anger inseriert. Ich schaute mir die Lokalität an und griff zu. Doch die Anfangszeit war sehr schwierig. Ich brauchte fast zwei Jahre, um mir einen Stammkundenkreis aufzubauen. Und das hatte mir die Vorgängerin aber anders prophezeit“, blickt Boudyhy zurück.

Hausmannskost auf dem Speiseplan

Die Mittagsversorgung entwickelte sich langsam. Jeden Tag hat die 56-Jährige deftige Hausmannskost auf dem Speiseplan. Später kam der Partyservice dazu und sie bot kleine Feiern bis zu 25 Personen im Bistro an. „Viele Rentner verabreden sich immer mittags zum Essen und Plauschen. Das fiel durch Corona weg, weil das Essen nur abgeholt werden durfte“, so Boudyhy weiter.

Jeden Mittag bietet Manuela Boudyhy in ihrem Bistro Am Anger verschiedene Gerichte an. Auch einen Partyservice betreibt die Bad Dübenerin. Quelle: Steffen Brost

Den Abholservice bot die 56-Jährige auch während der Pandemie an. Bis heute hat sie jeden Tag drei Gerichte auf der Karte. Doch das Risiko ist hoch, weil die Betreiberin nie weiß, wieviel Kunden kommen. „Manchmal verkaufe ich nur drei Essen am Tag. Davon kann man auf Dauer nicht leben.“ Langsam verbessere sich die Lage wieder. Aber mehr als 50 Euro Einnahmen pro Tag seien selten. „Ich hoffe, dass ich bald wieder den Partyservice anbieten darf. Der lief immer gewinnbringend“, erklärt die Bad Dübenerin.

Das Ersparte ist längst aufgebraucht

Dennoch drücken die Schulden. Das Ersparte ist längst aufgebraucht. Und jetzt fordert das Finanzamt auch noch Vorsteuer aus den vergangenen Jahren. Doch das Geld hat die Mitfünfzigerin nicht, weil kaum Einnahmen da sind. Manuela Boudyhy ist hilflos, räumt aber unumwunden auch Versäumnisse ihrerseits ein.

„Ich hab es eine ganze Zeit schleifen lassen. Ich hatte private Probleme und bin in ein tiefes Loch gerutscht.“ Nur mit Mühe habe sie sich wieder daraus befreit. Auch weil ihr ihre Steuerberaterin bei dem ganzen Finanzkram sehr geholfen habe. „Ich habe mich entschlossen, weiterzukämpfen und hoffe, dass ich bald wieder vollumfänglich aufmachen kann. Und dann finde ich auch einen Weg, wie ich die Sache mit dem Finanzamt aus dem Weg schaffe“, hofft die Bad Dübenerin nun.

Von Steffen Brost