Bad Dübener Bürgerkreis organisiert Pflanzaktion

Bad Düben

Der Bad Dübener Bürgerkreis plant eine große Pflanzaktion an der B 2 in der Bitterfelder Straße, zwischen dem Abzweig zum Ortsteil Alaunwerk und dem Kreisverkehr. Dort sollen rund 150 Sträucher und Bäume auf städtischem Grund und Boden angepflanzt werden.

Am 30. Oktober wird gepflanzt

Die Idee dazu hatte ein Anwohner in der Bitterfelder Straße. „Die Idee kam von Familie Pfalz. Susanne Pfalz ist Stadträtin und ihr Mann hatte die Idee für die Aktion und sprach uns an. Der Bürgerkreis fand das sehr schön und so haben wir jetzt eine Pflanzaktion organisiert“, erklärt Markus Aé vom Bürgerkreis. Am 30. Oktober wollen die Organisatoren Sträucher und Bäume auf dem Streifen neben der Straße pflanzen. „Geplant sind verschiedene Straucharten und Wildobst. Ein Teil der Bäumchen sponsert uns die Firma Daniela Noack. Wenn die Pflanzen dann in voller Pracht angewachsen sind, profitieren später davon auch Käfer, Bienen und andere Tierchen“, so Aé weiter.

Mittlerweile hat die Stadt den Bereich abmähen lassen und Aé und seine Mannschaft bereiten dieser Tage die Pflanzungen vor. Markus Aé würde sich über weitere Nachahmer in der Stadt freuen. „Kahle Flächen gibt es auch in unserer Stadt noch so einige. Privatinitiativen können so schnell daraus eine bunte Blühfläche machen. Das kostet nicht viel Geld und schön sieht es außerdem noch aus. So werden wir zu einer bunten und noch schöneren Kurstadt“, hofft Aé.

Von Steffen Brost