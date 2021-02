Bad Düben

Jedes Jahr ehrt der hessische Ministerpräsident auf dem Hessentag Menschen, die sich für andere Menschen über das „normale“ Maß eingesetzt, Leben gerettet oder sich in anderer Weise für die Ehrung qualifiziert haben. 2020 wären auch zwei Bad Dübener Bundespolizisten dabei gewesen. Aufgrund der anhaltenden Pandemie konnte Volker Bouffier (CDU) die Ehrung nicht vornehmen, sondern legte dies in die Hände der Bundespolizei. Und die übergab die Urkunden jetzt in der Dienststelle in Bad Düben an die Polizeimeisteranwärterin und den Polizeimeisteranwärter, die derzeit hier ihren Dienst versehen.

Lesen Sie auch

Absichtlicher Crash mit Lkw in Limburg: Angeklagter will endlich reden

Lkw-Vorfall in Limburg – was bislang bekannt ist

Ein Jahr nach der Lkw-Attacke in Limburg: Täter zu neun Jahren Haft verurteilt

In Bad Düben wächst riesiges Containerdorf für die Bundespolizei

Moderne Schießanlage für Bad Dübener Bundespolizei

Polizeimeisteranwärter halfen Verletzten nach Unfall

Am 7. Oktober 2019 entwendete ein 32-jähriger Syrer im hessischen Limburg einen Sattelzug und fuhr damit vorsätzlich auf mehrere haltende Fahrzeuge auf. Deren Insassen wurden teilweise in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. 18 Menschen wurden verletzt – wie sich später herausstellte, nur leicht.

Am 7. Oktober 2019 ist im hessischen Limburg ein Lastwagen auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren. Quelle: Sascha Ditscher/dpa

Polizeimeisteranwärterin Viola Schäfer und Polizeimeisteranwärter Fabian Steger von der Bundespolizei wurden auf die Tat aufmerksam, stellten den Täter und leisteten bei mehreren Verletzten Erste Hilfe. Dafür dankte ihnen der Bundesinnenminister bereits unmittelbar nach dem Ereignis via Twitter in einem persönlichen Tweet. Der Täter war im November 2020 zu neun Jahren Haft verurteilt worden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Auszeichnung nicht gerechnet

Polizeidirektor Jürgen Kollenrott und Polizeirat Tobias Grosser nutzten die Gelegenheit und ehrten Polizeimeisteranwärterin Viola Schäfer und Polizeimeisteranwärter Fabian Steger, stellvertretend für das Land Hessen, jetzt mit der Medaille für Zivilcourage. „Für die am 7. Oktober 2019 unter Inkaufnahme persönlicher Nachteile beziehungsweise Gefahren geleistete Hilfe und den Einsatz für die Werte der Hessischen Verfassung … für den Hessischen Ministerpräsidenten …“ steht auf den Urkunden.

Den damals nur wenige Tage nach ihrer Einstellung in den Polizeidienst agierenden Anwärtern gebühre Respekt und Anerkennung für das mutige Einschreiten, dankte auch Polizeidirektor Kollenrott. Die Rührung war den Geehrten anzumerken, mit einer Auszeichnung hatten sie nicht gerechnet.

Von Steffen Milz/lvz