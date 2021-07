Bad Dübener Feuerwehr gratuliert Hochzeitspaar

Bad Düben

Mit Wasser kennt sich Feuerwehrmann Tobias Volkmann bestens aus. Der 32-Jährige ist seit 2006 bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Düben. Freitagmittag gab es deswegen einen ganz besonderen Einsatz. Denn es stand die Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin Janine Wolf auf dem Einsatzplan. Das freute wohl auch Petrus. Denn just an seinem Hochzeitstag öffnete er die Schleusen und schüttete literweise Freudentränen über das frischvermählte Ehepaar aus.

Ja-Wort in Löbnitz gegeben

Trotz des Regens empfingen ihn die Kameraden der Feuerwehren Bad Düben, Tiefensee und Tornau standesgemäß nach der Eheschließung am Ortseingang der Kurstadt mit Blaulicht und Tatüü Tataa und überreichten Glückwünsche und Geschenke. Denn Volkmann musste am Freitag mangels Standesbeamtin in Bad Düben seiner Janine in Löbnitz das Ja-Wort geben.

Schon seit vielen Jahren gehen die beiden Kurstädter gemeinsam durchs Leben, genießen das Reisen in die weite Welt und das Leben in Bad Düben und der Region. Spektakulär war auch der Heiratsantrag von Tobias.

Bevor die Feierlichkeiten losgehen, muss das frisch vermählte Hochzeitspaar mit Nagelscheren einen dicken Feuerwehrschlauch durchtrennen. Quelle: Steffen Brost

Heiratsantrag in New York

Bei einem New-York-Urlaub im Februar 2019 machte der Feuerwehrmann auf der Aussichtsplattform des 443 Meter hohen New Yorker Empire-State-Building seiner Janine den Heiratsantrag. „Das war schon was Besonderes und ich war auch dementsprechend aufgeregt“, erzählt Volkmann. Die Hochzeit sollte eigentlich schon etwas eher stattfinden. Doch durch Corona wurde der große Tag immer wieder verschoben.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jetzt sind die Volkmanns doch noch in den Hafen der Ehe eingelaufen und genießen ihren Tag. Mit jede Menge Freudentränen – auch von Petrus.

Von Steffen Brost