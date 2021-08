Bad Dübener Firma baggert für die Nachhaltigkeit

Bad Düben

Statt Schrottplatz zweites Leben – AutoPartner in Bad Düben, eine Tochterfirma von Bau- und Haustechnik Bad Düben, macht das jetzt schon für den fünften Bagger möglich. Nachdem seit 2015 bereits vier „kleinere“ 40-Tonner aus dem eigenen Reservoir des Bad Dübener Firmenverbundes am Ende ihres Diesellebens hier einen Elektromotor eingesetzt bekamen und nun standortfest in Köthen (2), Bad Düben und Dessau bei Töchtern von Bau- und Haustechnik mit Strom weiterbaggern, ist Nummer fünf noch mal was Besonderes.

Bagger vor dem Schrottplatz gerettet

Das nicht nur, weil der knapp 20-Jährige mit 16 000 Betriebsstunden, was in etwa einer Million Kilometer Laufleistung beim Auto entspricht, seine Dieselzeit in den Niederlanden abgeleistet hat. Der 55-Tonner wurde auch wegen seiner bis zu fünf Meter in die Höhe fahrbaren Kabine quasi in letzter Dieselstunde für das Baustoffwerk in Köthen vom Einsatzort weggekauft und dann in die Werkstatt in der Eilenburger Straße nach Bad Düben gebracht.

„Das war vor etwa einem halben Jahr“, so AutoPartner-Werkstattmeister Daniel Schulz. Seitdem hätten ein bis zwei Leute kontinuierlich an ihm gearbeitet. Insbesondere Vitali Buchkammer habe sich da richtig reingefuchst, lobt er. Dies war auch deshalb notwendig, da zumindest den Bad Dübenern keine andere Firma bekannt ist, die alte Dieselbagger auf Elektrobetrieb umrüstet. Spannend sei diese Aufgabe allemal, denn es gilt ja nicht nur einfach, den alten Dieselmotor durch einen neuen, 1,2 Tonnen schweren 160 Kilowatt-Elektromotor zu ersetzen.

Drei Spannungen liegen an

Werkstattleiter Daniel Schulz zeigt auf den 1,2 Tonnen schweren Elektromotor. Quelle: Ilka Fischer

Insgesamt, so erzählt Daniel Schulz weiter, würden nun gleich drei verschiedene Spannungen anliegen: 24 Volt werden bei der Beleuchtung, in der Kabine, bei der Klimaanlage und der Heizung gebraucht, 230 Volt sind es für die vier Kühlerlüfter und gar 400 Volt für den Antrieb des 160-Kilowatt-Motors.

Zudem galt es, mit den Fachleuten von LRT Tharandt den Bagger dreidimensional zu vermessen. Anschließend wurde er für die Köthener dann so konfiguriert, dass er trotz eines an einem 20 Meter langen Arm hängenden Felstieflöffels aus speziellem Stahl, der sich auch am härtesten Beton nicht die Zähne ausbricht, immer standfest ist.

Eine Batterie benötigt der Bagger dagegen nicht, da er seinen Strom über ein 20 Meter langes Kabel vom firmeneigenen Blockheizkraftwerk des Baustoffwerkes in Köthen bezieht.

Innen ist fast alles neu

Vereinfacht lässt es sich auch so zusammen fassen: Innen ist fast alles neu und außen so gut wie alles alt. Wobei man ihm das Alte nicht ansieht, denn natürlich erhielt der Bagger zum Schluss der Verjüngungskur auch noch einen neuen Fahrzeuglack.

Marko Schmieder, der neben der Beton- und Reycling GmbH Bad Düben auch das Baustoffwerk Köthen im Firmenverbund leitet, freut sich mit seinem zehnköpfigen Team im Baustoffwerk jedenfalls auf das neue Arbeitsgerät. Drei Leute werden ihn hier bedienen und bekommen damit einen Arbeitsplatz in luftiger Höhe von zwölf Metern, die sich aus der sieben Meter hohen Rampe, auf der der Bagger steht, und den fünf Metern in der Fahrerkabine ergeben. So weit oben haben sie dann den perfekten Überblick auf die insgesamt 60 mal 40 Meter große Brecheranlage für die Bauschuttaufbereitung. Bei dem Bagger, der künftig weitgehend klimaneutral arbeitet, wurde schon bei der Produktion gehörig Kohlendioxid eingespart. Geht man von 1,5 Tonnen Kohlendioxid-Ausstoß bei der Produktion von einer Tonne Stahl aus, schlägt allein die Ersparnis für den Bagger mit rund 75 Tonnen zu Buche.

Umweltengagement rechnet sich

Doch das Engagement für die Umwelt fühlt sich nicht nur gut an, es rechnet sich auch. Marko Schmieder nennt dazu Zahlen: Ein vergleichbarer neuer Elektrobagger kostet auf dem Markt rund 400 000 Euro. Der umgerüstete Bagger, der „locker noch mal 15 Jahre macht“, kam dagegen nur rund die Hälfte und ist gegenüber einem Diesel zudem viel weniger aufwendig in der Wartung.

Grüner Strom als Futter geplant

Beim Bad Dübener Unternehmen Bau- und Haustechnik, das bei sich und seinen Töchtern 350 Mitarbeiter in der Kurstadt und weitere 50 in Köthen und Dessau beschäftigt, wird in Sachen Nachhaltigkeit aber nicht nur gebaggert. Rudolf Schäfer, Geschäftsführer bei Bau- und Haustechnik: „Wir wollen die E-Bagger in unseren Firmen künftig zumindest weitgehend mit grünem Strom füttern.“ Dazu sollen die drei firmeneigenen Blockheizkraftwerke, die das Unternehmen bereits seit 2000 nach und nach in Bad Düben und Köthen in Betrieb nahm und die derzeit mit Heizöl laufen, in Zusammenarbeit mit der Wittenberger Firma Tesvolt Photovoltaik- und Speichertechnik erhalten.

Von Ilka Fischer