Düben: Gärtnerei wehrt sich gegen Gerüchte um Schließung

Die Nachricht vom geplanten Verkauf von Gärtnereibetrieb und Wohnhaus Meier in Bad Düben hat in der Kurstadt offenbar für einige Unruhe gesorgt, die Adina und Jochen Meier in diesen Tagen eigentlich nicht gebrauchen können. Sie verzeichnen einen spürbaren Kundenrückgang, erhalten immer wieder Anrufe, ob der Betrieb im Körbitzweg geschlossen sei.

„Ganz normal geöffnet“

Deshalb stellen sie klar: „Die Gärtnerei ist keineswegs geschlossen und wird es auch nicht. Wir haben ganz normal geöffnet, machen keinen Ausverkauf, sondern halten auch weiterhin das gesamte Sortiment an Pflanzen, Schnittblumen, Baumschulware und Erden bereit“, sagt Adina Meier. Geöffnet sei montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 13 Uhr. In den letzten Wochen hatten die Meiers ihren Betrieb trotz Corona außer an zwei Tagen weitgehend offenhalten können, weil „wir selbst produzieren, beispielsweise Gemüse aus Saatgut heranziehen“, so Adina Meier.

Keine Angaben zu Gründen

Dass Gärtnereibetrieb und Wohnhaus zum Preis von 1,2 Millionen Euro auf einem Immobilienportal angeboten werden, stimme. Zu den Gründen wollen sich Adina und Jochen Meier aber nach wie vor nicht äußern: „Das ist Privatsache.“ 2002 haben die beiden den Gärtnereibetrieb von den Eltern/Schwiegereltern übernommen, führen ihn seitdem weiter.

