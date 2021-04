Bad Dübener Gartenprojekt am Wasserturm lädt ein

Bad Düben

Rund 1000 Quadratmeter groß ist der Gemeinschaftsgarten „Am Wasserturm“ in Bad Düben. Vor einigen Jahren wurden Beete angelegt und Gewächshäuser gebaut. Erst mit Hilfe von Bundesförderung, dann in der Regie des Vereins Dübener Heide. Was alles passiert ist, können sich Interessierte anschauen, wenn die Ortsgruppe am 2. Mai vorbehaltlich der Corona-Lage zum offenen Gartentag einlädt.

Gespräche über die Gartenarbeit

Von 12 bis 19 Uhr wird in lockerer Atmosphäre das Vorhaben in der Nähe des Kultur-Bahnhofs vorgestellt. „Wir suchen das Gespräch rund um die Gartenarbeit“, sagt Torsten Reinsch und, wie Sina Schlutt-Engelhardt hinzufügt, wolle man den Abend an der Feuerschale ausklingen lassen.

Interessierte können nach Anmeldung auch abseits vom Gartentag vorbeischauen, ebenso Mitstreiter, die sich engagieren möchten. Kontakt: 0162 4931227, gardening@naturpark-duebener-heide.com. // naturpark-duebener-heide.de/gardening.

Von Heike Nyari