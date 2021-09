Wie entsteht eigentlich ein Buch? Das haben jetzt in Bad Düben die Leipziger Bilderbuch-Schwestern Andrea und Lee D. Böhm Grundschülern gezeigt. In der Awo-Bibliothek war das der Auftakt der Lesungen für Kinder nach der Corona-Pause. Der nächste Schriftsteller kommt am 6. Oktober.