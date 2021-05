Bad Dübener Hobby-Bastler baut Schiffmühle nach

Bad Düben

Mitunter entstehen in den Kellern von Hobbybastlern so manch spannende Raritäten. Auch bei Helmut Flöter vom Verein Museumsdorf Dübener Heide ist das so. Der 71-Jährige nutzte die vergangenen Wochen und Monate für eine besondere Bastelei.

Seit 2014 ist er im Verein Museumsdorf ehrenamtlich aktiv. „Ich war viele Jahre arbeitsmäßig in der Schweiz unterwegs. Als ich 2013 wieder zurück nach Nordsachsen kam, habe ich etwas gesucht, womit ich mich im Rentenalter beschäftigen kann. Ich kam sehr schnell auf das Museumsdorf. Mich faszinierte die Obermühle schon damals, auch im Ehrenamt. Seitdem bin ich der Handwerker im Verein“, erzählte Flöter. Vor allem die Mühle und alles was damit zu tun hat, haben es ihm dabei angetan.

Bastler Helmut Flöter zeigt ein altes Foto aus den 1960er Jahren mit einem Modell der "Liebesmühle aus dem Schleifbach", das ihn zum Bau der kleinen Wassermühle animierte. Quelle: Steffen Brost

Liebesmühle aus den 1960er-Jahren diente als Vorbild

Und weil durch den Garten des Geländes ein kleiner Bach, ein Zusammenschluss des Hammerbaches und des Schleifbaches fließt, kam der Rentner auf eine ganz besondere Idee. Er baute eine kleine Schiffmühle. „Ich kenne aus den 1960er-Jahren die sogenannte Liebesmühle am Schleifbach. Leider gibt es davon nur noch Fotos. Das hat mich ein bisschen mehr angespornt, etwas ähnliches zu bauen“, erzählt Flöter weiter.

Über 200 Stunden an der Mühle gebaut

Material für sein Vorhaben fand er im heimischen Keller genug. Fünf leere Feuerlöschbehälter stellen die Schwimmfähigkeit sicher. Darauf wurde ein Gitter montiert. In der Mitte befindet sich das Wasserrad. Eine kleines Männchen simuliert den Dreheffekt und treibt das Wasserrad sowie zwei kleine Hämmer an, die im Rhythmus der Wasserkraft auf eine Art Amboss schlagen. Über 200 Stunden baute der 71-Jährige an seinem Wasserrad im Miniformat. Doch leider konnte die kleine Attraktion noch niemand bewundern, weil auch das Museumsdorf noch zu ist. Aus Vereinskreisen war zu hören, dass man im September einen kleinen Mühlentag nachholen will. Dann soll sich auch wieder die kleine Wassermühle von Helmut Flöter auf dem Bächlein drehen.

Von Steffen Brost