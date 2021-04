Bad Dübener Hörsaal bekommt ein Bühnenhaus

Bad Düben

Das Verfahren um den überdachten Bühnenbau an der Außenseite des Hörsaals des Evangelischen Schulzentrums (ESZ) in Bad Düben hat eine weitere Hürde genommen. Am Dienstagabend hat der Verwaltungsausschuss das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Die Bühne soll zur Hofseite hin angebaut werden, für Zuschauer wird eine Tribüne gebaut.

Hörsaal ist bereits ausgeräumt

Dem Bauantrag, der im Landratsamt Nordsachsen bearbeitet wird, steht damit seitens der Stadt wie erwartet nichts im Weg. Sobald das Papier genehmigt ist, können die Planungen weiter vorangetrieben und dann das Projekt ausgeschrieben werden. Vertraglich sei zwischen Stadt und Trägerverein hinsichtlich des Baus und der späteren Betreibung alles festgezurrt, so Geschäftsführer Gisbert Helbing. Vorbereitende Maßnahmen laufen bereits. Der Hörsaal sei ausgeräumt, auch die Bestuhlung werde vorerst ausgebaut. Fertig sind indes der Zwischenbau zum Schulgebäude und die Sanitäranlagen. Rund eine Million Euro Kosten sind für die Sanierung avisiert. Bund und Land stellen aus dem Städtebauförderprogramm „Stadtumbau/Wachstum“ je ein Drittel bereit. In das verbleibende teilen sich das ESZ mit 23 Prozent und die Stadt mit 100 000 Euro.

Bühne von innen und außen nutzbar

Dreh- und Angelpunkt des Umbau- und Sanierungsprojektes ist der alte Hörsaal mit rund 370 Holzsitzen und aufklappbaren Schreibflächen. Neu ist das Bühnenhaus. Bisher hat der Hörsaal keine Bühne, vielmehr nur eine Leinwand. Geplant ist eine Installation, die zum einen im Innenraum nutzbar ist, die sich zudem im Außenbereich als Amphitheater fortsetzt und von dort aus bespielbar ist. Kino, Theater, Veranstaltungen von Kreismusik-, Volkshochschule oder Vereinen und vieles mehr könnten hier stattfinden.

Eröffnung wohl erst im nächsten Jahr

Im April 2018 steckte der erste Spaten für den millionenschweren Umbau des Ex- Schweitzer-Gymnasiums in der Erde an der Durchwehnaer Straße. Seit Oktober 2019 lernen Oberschüler und Gymnasiasten hier, mittlerweile sind es über 250. Offiziell eröffnet werden konnte das Haus bisher nicht. Der Termin Anfang September musste wegen Corona verschoben werden, die Pandemie wird ein solches Event auch dieses Jahr nicht zulassen. 2022, so hofft der Trägerverein, soll das Schulzentrum würdig eingeweiht werden – inklusive fertiger Schule, saniertem Hörsaal und gestalteter Außenflächen.

Von Kathrin Kabelitz