Bad Düben

Die letzten Vorbereitungen für das einwöchige Sommercamp auf dem Zeltplatz in Schlaitz laufen auf Hochtouren. Bei den Organisatoren vom „Bad Dübener Netzwerk für Integration und Sport“ laufen die Drähte heiß. 50 Kinder und Jugendliche aus Bad Düben und umliegenden Städten und Gemeinden können sich auf ein spannendes und abwechslungsreiches Programm freuen.

Montag geht es los

Los geht es am Montag auf dem Gelände der Bundespolizeiabteilung Bad Düben mit einem Stationsbetrieb, unter anderem mit einer Kontrolle der „Drahtesel“, um die Verkehrssicherheit fest- oder herzustellen. Über die fünf Tage werden, je nach Altersgruppe, eine stattliche Anzahl an Kilometern zu bewältigen sein. Unter anderem ist geplant, die Feuerwehr in Gossa zu besuchen, die Obermühle und das Natursportbad in Bad Düben, das Haus am See an der Goitzsche, um nur einige zu nennen.

Motto: Hinterm Horizont

Campleiter Michael Marschall vom Jugendmigrationsdienst der Diakonie in Bad Düben und sein Team haben in diesem Jahr das Motto „Hinterm Horizont“ ausgegeben. Die Kinder, Jugendlichen und Betreuer werden bestimmt auch diesmal am Abschlussabend die Eltern, Onkel und Tanten, Omas und Opas und weitere Verwandte mit einem kurzweiligen und spaßigen Programm zu überraschen wissen.

Von Michael Marx