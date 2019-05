BAD DÜBEN

Der Regen und das kalte Wetter vermieste beim Tag der offenen Tür der Arbeiterwohlfahrt ( Awo)-Kindertagesstätte Märchenland im Postweg die Aktionen im Freigelände. Doch das Team um Leiterin Susanne Kleinstück plante blitzschnell um und wechselte in den Innenbereich. „Man glaubt es kaum, aber es ist unser allererster Tag der offenen Tür. Der Grund ist zum einen: Wir wollen Werbung für unsere Einrichtung machen, damit die Menschen in und um Bad Düben wissen, wie wir arbeiten. Und zum anderen kämpfen wir um unsere Eigenständigkeit. 2024/25 plant man unsere Einrichtung im Postweg zu schließen und sie auf das Gelände der Kita Spatzenhaus zu verlegen. Wir kämpfen für ein eigenes Haus“, sagte Kleinstück.

Konzeptionelle Veränderungen

Vor zwei Jahren machte sich das Märchenland auf den Weg, konzeptionell etwas zu verändern. Seitdem steht die Bewegung im Vordergrund. Dafür gibt es ein großzügiges bewegungsorientiertes Außengelände. Zudem bietet die Kita Bewegungsangebote im Turnraum, Psychomotorik, Entspannung in Ruheinseln, Kindermassagen und Rhythmikbewegung beim Tanz und Fingerspielen an. „Wir haben gesehen, dass Kinder Bewegung brauchen. Deswegen arbeiten wir nach dem Konzept der Bewegungspädagogin Elfriede Hengstenberg“, so Kleinstück.

Kuchen und gesunde Stullen

Und das konnte man in den Räumen sehen und ausprobieren. Und wer vom vielen Herumtoben Hunger bekam, war im Kita-Bistro genau richtig. Hier gab es leckeren Kuchen und gesunde Stullen mit allerlei Aufstrichen.

Die Kindertagesstätte Märchenland im Postweg wurde am 7. Oktober 1984 eröffnet. Die Awo ist seit 1. Juli 1991 Träger der Einrichtung. Aktuell besuchen 160 Kinder die Einrichtung. Davon sind im Bereich Krippe 30 Kinder im Alter von null bis drei Jahren, im Kindergarten sind 75 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt und im Hort 55 Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse.

Von Steffen Brost