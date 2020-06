Bad Dübener Künstler kämpft sich durch schwere Zeiten

Bad Düben

Aus seinem Bad Dübener Atelier in Marktnähe musste er im April 2015 raus, als es für das Gebäude einen neuen Eigentümer gab. Auf Zeit kam Andreas Tüpke im Naturparkhaus unter. Als auch das nicht mehr ging, bekam der Maler die Chance, in Gossa ( Sachsen-Anhalt) seine Staffelei aufzustellen. Auch das war schnell passé. Zwischendurch bot Bad Dübens Bürgermeisterin dem Künstler Platz im sogenannten Würfel im Postweg an. Doch Tüpke lehnte ab. Hier fehle die Laufkundschaft argumentierte er.

„Ich leide als Künstler unter der Situation“

Ende 2016 sah man seine Kunstwerke dann wieder in Schaufenstern in der Kurstadt. Im Kreativladen in der Altstädter Straße durfte Tüpke seine Bilder aushängen. Auch Ideen hatte der heute 58-Jährige viele. Er plante Malkurse für groß und klein. Doch das Geschäft machte inzwischen wieder zu und es wurde ziemlich ruhig um Bad Dübens van Gogh, wie sich Tüpke selbst gern scherzhaft bezeichnet, dessen farbenfrohe Bilder in Amtsstuben, Arztpraxen und Behörden hängen. Doch Tüpke ist immer noch in Bad Düben und malt hier und da neue Bilder. „Ich bin sozusagen verbannt im Neubaublock. Die Coronazeit ist und war schlimm für mich. Ich leide als Künstler unter der Situation. Dennoch überwinde ich mich und male bunte Tulpenfelder mit Mühlen und andere Motive. Ich gebe nicht auf und mache weiter“, erzählt der Künstler.

Tüpke würde gern wieder Kurse anbieten

Tüpkes größter Wunsch ist es, irgendwo in der Kurstadt malen zu dürfen und so die Gäste begrüßen zu können. „Ich habe mich rund um das Naturparkhaus und die Burg wohl gefühlt. Hier kamen immer wieder Besucher hin und blieben stehen. Auch das Interesse an meinen Bildern war dort groß und ich konnte ab und zu welche verkaufen. Ich würde auch gern wieder Malkurse für Kinder und Erwachsene geben. Vor ein paar Jahren wurde mir dieses Ganztagsangebot ja gestrichen“, blickt Tüpke zurück.

Auto ist weg – kein Geld für die Reparatur

Corona hat den 58-Jährigen nachdenklich und deprimiert gemacht. Sein Auto musste er inzwischen auch abgeben. Das Geld für eine notwendige Reparatur hatte der Bad Dübener nicht mehr. Aktuell lebt er von etwas mehr als 200 Euro pro Monat. „Mein Auto brachte mir eine gewisse Mobilität. Jetzt muss ich in Bus und Bahn umsteigen. Das ist aber auch nicht billig“, sagt Tüpke.

Der Traum von einem kleinen Atelier in Düben

Aktuell stehen einige seiner Werke in einem kleinen Möbelgeschäft in der Dommitzscher Straße. An seinen Traum, ein kleines Atelier in Bad Dübens Altstadt, glaubt Tüpke immer noch. Auch andere Ideen, wie beispielsweise eine fahrbare Staffelei, wo er immer an unterschiedlichen belebten Plätzen und Ecken von Bad Düben malen könnte und die Besucher ihm dabei über die Schulter schauen können, gibt es.

„Ich bin immer am Nachdenken, wie es weitergehen kann. Die Motivation hole ich mir in Gesprächen mit Menschen, die mich aufbauen. Es wird schon irgendwie klappen“, hat der Bad Dübener die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Von Steffen Brost