Bad Dübener Lutherhaus: Wie weiter nach Ablehnung im Stadtrat?

Der Stadtrat von Bad Düben hat die Zustimmung zur Stützung beziehungsweise teilweisen Übernahme des kommunalen Eigenanteils für die Sanierung des Lutherhauses überraschend abgelehnt – wenn auch knapp mit fünf Ja-, fünf Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. Die Vorberatungen in den Ausschüssen hatte der Beschlussvorschlag noch einstimmig beziehungsweise mehrheitlich passiert.

2020 fiel der Grundsatzbeschluss

Das als Lutherhaus bekannte Gemeindezentrum der evangelischen Gemeinde in der Gartenstraße soll saniert und vergrößert werden. Im Sommer 2020 hatte sich der Stadtrat mit einem Grundsatzbeschluss dazu bekannt. Der private Investor und Bauherr, die evangelische Kirchgemeinde St. Nikolai, will das Gebäude Nummer 14 sanieren und im Pfarrgarten einen Anbau errichten. Neben dem Gemeindezentrum soll das Haus nach dem Abriss der Märchenland-Einrichtung die offene städtische Begegnungsstätte, in dem die AWO und die Diakonie tätig sind, und die Sozialarbeit beherbergen. „Wir fanden das im Zusammenhang mit der Innenstadt eine gute Idee“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

So sollte das künftige Lutherhaus samt Anbau nach dem Entwurf der Architekten aussehen. Quelle: Büro: SeilerForstmann-Architekten

Projekt ist teurer

Allerdings: Statt der bisher veranschlagten rund 780 000 Euro belaufen sich die Baukosten mittlerweile auf rund 1,09 Millionen Euro. Realisierbar wird das Vorhaben nur mit Fördermitteln aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“. Trotz einer möglichen Förderquote von nunmehr 100 Prozent bleiben bei der Stadt rund 364 400 Euro. 23,33 Prozent davon würde die Kirche übernehmen, so dass sich der städtische Anteil auf rund 110 000 Euro beläuft. Bisher waren es 56 000 Euro.

Kritik an Anbau

Nun gibt es Fragen: Reicht die avisierte knappe Million Euro aus, um Sanierung plus Anbau umzusetzen? Gisbert Helbing (CDU) ist einer, der Zweifel anmeldete, „weil es öffentliche Gelder sind und ausgeschrieben werden muss.“ Dennoch sei derzeit völlig offen, wie groß und in welcher Form das Projekt Wirklichkeit werde. Bleibt es bei der jetzt benannten Summe für die Stadt, selbst wenn es noch teurer wird? Der Betrag sei gedeckelt, dies werde vertraglich festgelegt, so die Bürgermeisterin.

Und: Neben Denkmalschutzfragen gibt es noch einen Punkt: Braucht es den Anbau tatsächlich? Gegenwind kommt aus den eigenen Reihen. Uwe Kulawinski (FWG) erklärte: „Die Sanierung des Lutherhauses liegt mir, auch in der Verbindung mit AWO und Jugendmigrationsdienst, am Herzen. Das Drumherum nicht. Ich sehe nicht, warum wir dafür städtische Gelder einfließen lassen sollen. Das andere hat keinen Platz mehr, Wir haben genügend Einrichtungen, wo wir das machen können.“ Ähnlich argumentiert der Bürgerkreis: „Wir als Fraktion haben Bauchschmerzen mit dem Veranstaltungsraum. Ohne diesen könnten wir mitgehen“, so Markus Aé. Für die Entscheidungsfindung mit zu bedenken gibt Gisbert Helbing noch den sozialen Aspekt „Hier entsteht eine Einrichtung, die nicht ertragsorientiert arbeitet, die aber für alle Bevölkerungsgruppen etwas auf die Beine stellen will.“

Kein Geld von der Stadt heißt nun das Aus für das Projekt? „Nein“, sagt Münster, und spricht von einem notwendigen „Annäherungsprozess“. Noch am Freitag habe sie Gespräche mit der DSK geführt, es werde weitere mit der Kirchgemeinde geben, wie es zu veränderten Bedingungen vielleicht doch einen Weg zur Umsetzung gibt.

