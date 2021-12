Bad Düben

Eine ganze Zeit war Bad Dübens Mal-Ikone Andreas Tüpke von der Bildfläche verschwunden. Nur selten sah man den Kurstädter auf Spaziergängen durch seine Heimatstadt. „Ich war lange krank. Von Januar bis August hat das gedauert. Ich habe dabei viel an Gewicht verloren und kämpfe mich jetzt langsam wieder ins Leben zurück“, sagte Tüpke.

Zur Galerie Werke des Bad Dübener Künstlers sind derzeit in der Seniorenresidenz am Stadtpark in Eilenburg zu sehen. Hier eine kleine Auswahl.

Freunde unterstützten ihn

Unterstützung fand er bei vielen Freunden und Weggefährten. „Viele haben mich aufgemuntert und gesagt, mach weiter“, so Tüpke. Schon während seiner Genesung fing der Vincent-van-Gogh-Bewunderer wieder an zu malen. Ein Bild nach dem anderen entstand in dieser Lebensphase. Vor allem Landschaften, alte Meister wie van Gogh und Monet. „Malen war für mich genau die richtige Therapie. Das konnte ich. Das brauchte ich“, erzählte der 59-Jährige.

Malkurse fallen aus

Auch Corona traf den Bad Dübener hart. Er durfte keine Malkurse mehr geben und die Ganztagsangebote an den Schulen wurden gestrichen. Und auch sonst hielt das Leben in der Vergangenheit nicht viel Positives für Andreas Tüpke bereit. Aus seinem Atelier in Marktnähe musste er im April 2015 ausziehen, als es für das Gebäude einen neuen Eigentümer gab. Auf Zeit kam Andreas Tüpke damals im Naturparkhaus unter. Als auch das nicht mehr ging, bekam der Maler die Chance, in Gossa (Sachsen-Anhalt) seine Staffelei aufzustellen. Doch auch das war schnell vorbei. Danach bot ihm Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) einen Platz im sogenannten Würfel im Postweg an. Doch Tüpke lehnte das Angebot wegen der abgeschiedenen Lage ab. Ende 2016 sah man seine Kunstwerke plötzlich wieder im Schaufenster des Kreativladens in der Altstädter Straße.

Die Neubauwohnung ist sein Atelier

Später wurde es still um den Künstler. „Am meisten habe ich mich im sogenannten Boxenstopp am Naturparkhaus wohlgefühlt. Dort bin ich so vielen Menschen begegnet und kam mit ihnen ins Gespräch. Sie haben meine Bilder angeschaut und auch mal eins gekauft“, blickte Tüpke zurück. Aktuell malt der Bad Dübener seine Bilder in der Neubauwohnung, wo er lebt. Ein Teil davon ist derzeit in einer Ausstellung in der Seniorenresidenz am Stadtpark in Eilenburg zu sehen. „Dort hängen 25 Bilder aus den vergangenen zwei bis drei Jahren. Ich bin so froh, dass ich so zeigen kann, ich bin noch da“, so der Bad Dübener. Die Ausstellung fand auch Anhänger im Heim. Einer knapp 90-jährigen Bewohnerin gefiel ein Naturbild Tüpkes besonders gut. Doch ein Kauf kam nicht zustande. „Wir waren uns von Anfang an sympathisch. Denn wir hatten die gleiche Krankheit. Ich werde ihr dank eines Sponsors das Bild zu Weihnachten schenken. Das macht ihr sicherlich Freude“, zeigte sich Tüpke großzügig.

Hoffen auf Atelier in der Stadt

An neuen Ideen mangelt es dem Künstler bis heute nicht. Er würde gern wieder Malkurse für groß und klein anbieten. Doch Corona lässt das aktuell noch nicht zu. Auch ein kleines Atelier würde er gern wieder betreiben. Am liebsten in der Altstadt. „Die Mieten kann ich mir aber nicht leisten. Ich weiß, dass ich auch nicht einfach bin, aber ich bin lernfähig. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, irgendwann wieder in der Stadt präsent zu sein“, wünscht sich Tüpke.

Der Bad Dübener, der Ende des Monats seinen 60. Geburtstag feiert, kommt jetzt wieder gut zurecht im Leben. Mittlerweile ist er wieder mit einem Auto mobil unterwegs. 250 Euro bleiben im Monat zum Leben übrig. „Ich komme zurecht. Ich male viel und habe so viele Gedanken im Kopf. So schnell kann ich die gar nicht auf Leinwand umsetzen. Ich setze mir kleine Ziele und versuche die zu erreichen“, blickt Tüpke trotz aller Widrigkeiten hoffnungsvoll in die Zukunft.

Von Steffen Brost