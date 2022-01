Bad Dübener Malerin Rita Weber ist gestorben

Bad Düben

Die Bad Dübener Malerin Rita Weber ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb die regional bekannte Künstlerin bereits am 29. Dezember im Alter von 81 Jahren.

Rita Weber bei einer Ausstellung. Quelle: Landratsamt Nordsachsen

„Es ist unfassbar und wir sind alle sehr traurig“, so Stefanie Dorn, eine enge Vertraute aus Görschlitz. Sie ist Mitglied der „Malmädels“, die sich monatlich trafen, um ihrem künstlerischen Hobby unter Anleitung ihrer „Meisterin“, wie sie Rita Weber anerkennend nannten, nachzugehen.

Das Malen war ihre Passion

Malerei von Rita Weber Quelle: Kulturverein J. Kentmann

Rita Weber wurde 1940 in Pommern geboren und wuchs im vogtländischen Oelsnitz auf. Sie liebte das Malen und ihr Talent blieb nicht unentdeckt, so dass sie bereits in jungen Jahren erste Malzirkel besuchte. Später absolvierte sie Kurse bei Wolfgang Köppe und ein Fernstudium an der Axel-Anderson-Akademie in Hamburg. Bis 2001 arbeitete sie beruflich als Technische Zeichnerin bei Profiroll.

Sie gab ihr umfangreiches Wissen gern weiter

Nach dem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand konnte sich Rita Weber dem künstlerischen Schaffen verstärkt widmen und es dürften bestimmt an die 20 Jahre gewesen sein, in denen sie anderen Menschen ihr umfangreiches Wissen und Können in eigenen Kursen und Malzirkeln vermittelte. In nahezu unzähligen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen konnten in den zurückliegenden Jahrzehnten vieler ihrer Werke einem breiten Publikum präsentiert werden.

Lesen Sie auch

Malerin Rita Weber und warum sie der Wald so sehr inspiriert

Bad Dübener Naturparkhaus zeigt Werke von Rita Weber

Im Foyer des Delitzscher Landratsamtes sind derzeit Gemälde von Rita Weber ausgestellt

Bad Düben zeigt Kunst im Doppelpack – von Rita Weber und Diezer Künstlerinnen

Rita Weber und Werner Wartenburger mit einem Bild der Obermühle, das die Bad Dübener Künstlerin gemalt hat. Quelle: Steffen Brost

Natur war eines ihrer Lieblingsmotive

Unübersehbar galt ihre Liebe der Natur. Es erfreuten den Betrachter ihrer oft großformatigen Werke herrliche Landschaften in freundlichen und leuchtenden Farben. Ob Öl, Aquarell, Pastell oder Acryl – Rita Weber verstand es auf wunderbare Art, die Natur von ihrer schönsten Seite auf Papier und Leinwand zu bannen. Und nicht zu vergessen sind auch ihre leuchtenden Blumenbouquets und verschiedenen Porträts.

Ausstellung von Rita Weber in Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

„Unsere Rita zeigte sich auch äußerst experimentierfreudig und verblüffte uns immer wieder mit weiteren Techniken wie Moorlauge, Kohle, Rötel und dem trockenen Pinsel“, erinnert sich Stefanie Dorn. „Selbst abstrakte Malerei war ein Thema und die Künstlerin verstand es mit ihrem besonderen Charme, jeden zum Malen zu motivieren.“

Schülerinnen und Schüler der Schule Authausen mit der Künstlerin Rita Weber vor dem Wandbild „Hans im Glück". Quelle: Heike Nyari

Rustikale Wandgemälde zieren den Goldenen Löwen

Drei besondere Werke der sympathischen Malerin sollten ebenfalls Erwähnung finden, die in der Bad Dübener Burgschänke „Goldener Löwe“ zu sehen sind. Dort schuf sie drei großformatige Wandgemälde, die das rustikale Ambiente des geschichtsträchtigen Hauses hervorragend unterstreichen.

Von Heike Nyari