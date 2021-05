Bad Dübener Muldebrücke muss erneut gesperrt werden

Bad Düben

Die Muldebrücke der B 2 in Bad Düben gilt als wichtige Verbindung für Pendler, die aus den Ortschaften der Dübener Heide in Richtung Leipzig und zurück wollen. Ist sie gesperrt, müssen Autofahrer eine rund 30 Kilometer lange Umleitung über Löbnitz und Pouch in Kauf oder den ebenso zeitaufwändigen Weg über Eilenburg nehmen. Zuletzt war dies vor Ostern der Fall, als vier Tage lang Instandsetzungsarbeiten durchgeführt wurden. Dieser Tage machte nun die Nachricht die Runde, dass die Brücke erneut gesperrt werden muss. Diese Zeitung fragte beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr nach den Gründen. Sprecher Franz Grossmann gab für die Behörde Auskunft.

Kurz vor Ostern wurde die Fahrbahndecke instandgesetzt. Quelle: Steffen Brost

Warum musste die intakte Brücke eigentlich saniert werden?

Die Straßenbauarbeiten auf den Muldebrücken bezogen sich lediglich auf die Erneuerung der verschlissenen Asphaltdeckschicht auf einer Länge von 340 Metern, nicht auf die Brücken selbst. Im Fahrbahnrandbereich hatte sich die Deckschicht aufgewölbt, was sich verkehrsgefährdend auswirkte. Außerdem war die Entwässerung der Fahrbahnoberfläche dadurch nicht mehr gegeben. Da unverzüglich Handlungsbedarf bestand, wurden Ende 2020 die stärksten Aufwölbungen mittels Fräsen beseitigt. Eine Erneuerung der Deckschicht war aufgrund der für einen Asphalteinbau zu niedrigen Temperaturen nicht mehr möglich. Aus diesem Grund wurde entschieden, die Asphaltdeckschicht im 1. Halbjahr 2021 zu erneuern.

Ist das Pfusch oder was ist schief gelaufen? Was hat die Baufirma bislang zur Verbesserung unternommen?

Grundsätzlich ist der Einbau der Asphaltdeckschicht auf dem überwiegenden Teil der Baustrecke qualitätsgerecht erfolgt. Allerdings haben verschiedene Ursachen dazu geführt, dass in den Bereichen der Übergangskonstruktionen die erforderliche Ebenheit nicht erreicht wurde (Fahrbahnübergangskonstruktionen ermöglichen Brücken schadlos etwa Längenänderungen infolge von Temperaturänderungen und den Ausgleich von Bewegungen des Überbaues infolge der Verkehrsbelastung). Zwischenzeitlich erfolgte auch hier die Beseitigung größerer Unebenheiten durch Feinfräsen. Derzeit laufen Abstimmungen mit dem Auftragnehmer zum Umfang einer zeitnahen Mängelbeseitigung.

Die Bauzeit war über Ostern sehr kurz, um eine längere Brückensperrung zu vermeiden. Ist das ein Grund für die Misere?

Nein, die Bauzeit war für die Leistung ausreichend bemessen und auch im Hinblick auf die sehr weiträumige Umleitungsführung für Verkehrsteilnehmer geboten.

Was hat die Sanierung bislang gekostet?

Wie in einer Mitteilung zum Baubeginn veröffentlicht, belaufen sich die Kosten auf rund 70 000 Euro. Diese werden vom Bund finanziert.

Sind Fahrzeugschäden zu befürchten? Wer haftet?

Eine Verkehrsgefährdung und auch Fahrzeugschäden sind nicht zu befürchten.

Wann werden die erneuten Arbeiten stattfinden? Ist dann eine Sperrung notwendig, wenn ja, wie lange oder von wann bis wann?

Die Beseitigung der aufgezeigten Mängel wird voraussichtlich mit einer Sperrung einhergehen müssen. Ob als halbseitige oder als Vollsperrung, steht noch nicht fest. Unklar ist auch noch, wann die Arbeiten ausgeführt werden und wie lange sie andauern werden. Die Verkehrsteilnehmer und Anlieger werden rechtzeitig dazu informiert.

Von Nico Fliegner