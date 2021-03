Bad Dübener Museum erhält spannende Schenkung

Bad Düben

Das Auto von Günter Tempelhof ist bis ans Dach mit Kisten vollgepackt, als er am Landschaftsmuseum Dübener Heide in Bad Düben vorfährt. Der 68-Jährige trennt sich von zahlreichen Exponaten, Ausstellungsstücken und Dokumentationen rund um das Thema Garnisonsstadt Bad Düben. Alles, was der Hobby-Historiker in den vergangenen 30 Jahren zusammengetragen hat, geht als Schenkung an das Museum, wo ein kleiner Teil in der neuen Dauerausstellung nach der Wiedereröffnung zu sehen sein wird.

„Insgesamt übergebe ich heute 718 Positionen, darunter zahlreiche Dokumente, Orden, Pokale, Ehrengaben bis hin zu Medaillen, Uniformen, Dokumentationen und Materialien aus dem Bestand der ehemaligen Nationalen Volksarmee sowie eine digitale Zusammenfassung. Die reichen vom Dreißigjährigen Krieg über den Reichsarbeitsdienst bis hin zum ABC-Abwehrbataillon 705 und der Unteroffiziersschule Harry Kuhn in Bad Düben. Alles ist lückenlos aufgearbeitet und zusammengetragen“, erklärte Tempelhof.

Die Notration eines Soldaten ist eines der Objekte

Ein Teil der Exponate. Quelle: Steffen Brost

Unter den Exponaten sind interessante Stücke, so ein Koffer der Arbeitsgruppe für politische Arbeit, der originale Staffelstab der 100-mal-1000-Meter-Rekordstaffel und eine K-Ration, eine gut erhaltene Notversorgung für Soldaten. Auch Raritäten wie das Gästebuch aus der Unteroffiziersschule sind dabei. Darin verewigten sich nicht nur hohe Militärgeneräle aus den ehemaligen sozialistischen Bruderländern Sowjetunion, Nordkorea und anderen, sondern auch die NVA-Armeegeneräle Heinz Hoffmann und Heinz Keßler sowie Harry Tisch aus der DDR-Regierung, die mehrfach in der Kurstadt zu Besuch waren.

Sammlung erzählt die Militärgeschichte von Bad Düben

Allerdings ist das alles nur der kleinste Teil seiner jahrelangen akribisch zusammengetragenen Sammlung. Aufgrund des Platzmangels geht der größte Teil an die Universitäts-Bibliothek Leipzig und eine digitale Fassung an das Kreisarchiv. „Da steckt viel Herzblut drin, jede Menge Arbeit, jahrelange Recherche und viel Zeit. Aber ich will mich jetzt davon trennen, damit die Dinge dauerhaft bewahrt werden können“, sagte Tempelhof.

Diese sogenannte K-Ration beinhaltet eine Notversorgung des Soldaten. Dieses originale Stück kommt jetzt auch mit ins Museum in Bad Düben. Quelle: Steffen Brost

Museumsleiterin Yvette Steuer freut sich über die Schenkung. Die Rahmenbedingungen wurden geschaffen, um solch eine umfangreiche Sammlung annehmen zu können. „Was genau in der Dauerausstellung gezeigt wird, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten akribisch sichten und herausarbeiten. Alles andere kann auch mal in Sonderausstellungen gezeigt werden“, so Steuer.

Günter Tempelhof ließ die Militärgeschichte Bad Dübens nie los

Günter Tempelhof selbst kann über seine Erlebnisse aus der NVA-Zeit viele Geschichten erzählen. Im November 1971 wurde der ehemalige Hallenser in die Kompanie chemische Abwehr 3 im Alaunwerk eingezogen. Später verpflichtete er sich als Berufssoldat bei der NVA. Am 31. März 1993 schied er aus dem ABC-Abwehrbataillon aus der Bundeswehr aus und beschritt neue Wege. Er lernte im dritten Beruf Koch und startete eine gastronomische Karriere. Bis heute ließ den Rentner die Militärgeschichte Bad Dübens nicht los. Jetzt endet der Weg seiner Sammlung im Museum, im Kreisarchiv und in der Leipziger Universitätsbibliothek.

Von Steffen Brost