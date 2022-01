Bad Dübener Museum soll im April öffnen – aber klappt das auch?

Bad Düben

Das Jahresende 2021 war einer der Zeiträume, der für eine mögliche Wiedereröffnung des Landschaftsmuseums Dübener Heide in Bad Düben avisiert war. Er musste wie andere auch aus baulichen Gründen wieder verworfen werden. Zuletzt hatte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) zwar mit dem 8. April 2022 ein konkretes Datum benannt. Wenn alles so läuft wie geplant, soll es, so Münster, auch dabei bleiben. Ob das Amtshaus nach erfolgter Stabilisierung des Burgberges und Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes nach 2229 Tagen tatsächlich wieder öffnet, kann derzeit mit Blick auf die Virus-Mutation Omikron und deren Folgen allerdings niemand sicher sagen.

Museum seit August 2017 geschlossen

Wie sehr die Bad Dübener dennoch auf den Tag x warten und Anteil am Geschehen auf dem Burgberg nehmen, weiß Yvette Steuer nur allzugut. Immer wieder klingelte in all den Monaten das Telefon, boten die Bad Dübener das eine oder andere Sammelobjekt an: „Wir freuen uns und sind dankbar, wenn die Leute an das Museum denken.“ Am Tag des offenen Denkmals im September 2021 war das seit August 2017 geschlossene Amtshaus nach 2019, zum Tag der offenen Baustelle, wieder einmal offen – viele kamen, schlenderten durch die neuen, hellen und farblich unterschiedlich gestalteten Räume. Noch sind sie leer. Bisher war nur auf A3-Grafiken zu sehen, wie die neue Dauerausstellung Gestalt annehmen soll. „Wir sind auf einer sehr langen Zielgerade, die bergauf geht. Hinzu kommen jetzt die Mühen der Ebene“, umschreibt Yvette Steuer den Prozess der praktischen Umsetzung, der längst läuft.

Von Ausstellungsmöbeln bis Texte einsprechen

Der Bau der Ausstellungsmöbel, die Restaurierung des langen Tresens der alten Drogerie und weiterer Teile, die Bestellung und Lieferung der Monitore – das und vieles mehr gehört dazu. Objekte werden bereitgestellt, die Beschriftung vorbereitet, Film-Sequenzen aufgearbeitet, Texte geschrieben oder eingesprochen. Das eine oder andere Objekt ist erst in diesen Wochen wieder im Museum zurück. So wie das um 1850 von einem unbekannten Maler geschaffene Porträt von Friedrich Schlobach. „Das war in der alten Dauerausstellung zu sehen, aber verschmutzt, die Leinwand gerissen. Die Restauratorin Maxi Einenkel aus Leipzig hat es super wieder hergestellt.“ Das Werk, das einen Besitzer der Pechhütte bei Durchwehna zeigt, soll auch in der neuen Schau seinen Platz finden. Auch das achte und damit letzte Möbelstück der Drogerie Schultze ist zum Ende des letzten Jahres restauriert wieder im Museum eingezogen. Tausende Fotos wurden gesichtet, die neben der neuen Dauerausstellung in einer Sonderschau den schwierigen Umbauprozess der letzten Jahre verdeutlichen. Bis zum Februar sind auch die Renovierungsarbeiten im Burgwächterhäuschen beendet, das künftig Sitz des Büros und der Präsenzbibliothek mit Arbeitsplätzen für Nutzer sein soll.

„Fahrschein“ für 500 Objekte

Beendet ist mittlerweile auch die Inventarisierung aller Objekte, die in der neuen Schau gezeigt werden sollen. Über 500 werden es sein, die nun alle „ihren Fahrschein haben“. Pro Objekt, so sagt Mitarbeiterin Franziska Heßler-Husung, können da schon rund 20 bis 60 Minuten Bearbeitungszeit zusammenkommen. In den Inventarlisten werden letztlich alle Objekte aus dem Bestand mit Foto, Beschreibung und Nummern versehen sein. Was nicht immer einfach ist: „Es gibt Dinge, bei denen wissen wir leider recht wenig zur Herkunftsgeschichte.“

Drehbuch umfasst 1500 Seiten

Was in den Räumen künftig wie gezeigt und welche Geschichte erzählt wird, ist im 1500 Seiten umfassenden Drehbuch, das der Stadtrat bestätigt hat, festgezurrt. Yvette Steuer hat das Konzept gemeinsam mit Thomas Ebersbach vom Leipziger Büro Exposition Ebersbach, Museografie & Ausstellungsgestaltung erarbeitet. Er ist in die Umsetzung aktiv involviert. Trotz aller pandemiebedingten Unwegsamkeiten blicken Yvette Steuer und Co. nach vorn: „Wir freuen uns darauf, zu sehen, ob alles funktioniert und wie es bei den Besuchern ankommt.“

