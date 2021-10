Bad Dübener Nachtshopping steigt schon im Oktober

Bad Düben

Das 8. Nachtshopping in Bad Düben lädt bereits am 23. Oktober ein. Nach der Absage im vergangenen Jahr will man mit der Innenstadtinitiative in diesem Jahr wieder das abendliche Einkaufserlebnis organisieren. Unter dem Motto „Überraschen-Leuchten-Lecker“ wollen die Organisatoren um Cornelia Richter von der Stadtinformation viele Bad Dübener und Gäste in die Altstadt zwischen Paradeplatz und Markt locken. Von 18 bis 22 Uhr haben die Geschäfte an diesem Abend geöffnet, es gibt Musik, kulinarische Spezialitäten und einige Walkacts.

Nachtshopping drei Wochen vorgezogen

„Wir wissen nicht wie es mit Corona im November ist. Deswegen haben wir das Nachtshopping um drei Wochen vorgezogen. Es war der Wunsch der Einzelhändler, dass das wieder stattfindet. Wir wollen an diesem Abend zum Stadtbummel mit leckeren Verführungen, liebevollen Angeboten und mancherlei Überraschungen anregen“, so Richter.

Mit dabei sind 14 Geschäfte in der Innenstadt sowie „Der gute Blumen Geist“ bei den Pfarrhäusern. Alle haben sich für ihre Kunden besondere Überraschungen an diesem Abend ausgedacht. So gibt es im Natural Vita in der Altstädter Straße wieder das beliebte Würfeln, wo jeder Kunde sich ein paar Rabatteprozente erwürfeln kann. Bei Haushalttechnik und Küchen Carola Lohan am Paradeplatz werden Kostproben aus fernen Ländern gereicht, es gibt Wolkensteiner Glühwein und Vorfreude auf die Weihnachtsstube. Klaus Littmann in der Friedensstraße bietet in seinem Taschen- und Schuhladen bis zu 50 Prozent Rabatt auf seine Angebote an. Außerdem werden die neuen Schuhmodelle von Marko Tozzi, die TV-Star Guido Maria Kretzschmer designt hat, vorgestellt. Im neuen Outfit präsentiert sich das Sanitätshaus Neubert, nach einer kompletten Modernisierung hat das Fachgeschäft jetzt wieder geöffnet.

Kulinarische kommt nicht zu kurz

Ein Gewinnspiel hat Susan Geist vom gleichnamigen Blumengeschäft vorbereitet. Wer Lust hat, kann sich dort auf herbstliche Schatzsuche begeben, und es werden unter allen Schatzsuchern Preise verlost. Neu beim Nachtshopping dabei ist Naturheilkundler Christoph Baier in der Grünstraße 3. Dort geht es an diesem Abend unter anderen um die Akupunktur, Pilze und Blutegel.

Aber auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz. „Vor dem Rathaus gibt es eine Feldbeckerey mit frisch gebackenen Dinkelbroten und leckeren Fladen, Hermies Räucherkunst ist dabei und beim Mundschenk gibt es die passenden Getränke dazu“, kündigt Cornelia Richter an.

Von Steffen Brost