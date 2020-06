Bad Dübener NaturparkHaus startet mit ersten Veranstaltungen

Bad Düben/Tornau

Ab Juni finden im NaturparkHaus in Bad Düben wieder Veranstaltungen statt. Wie der Naturparkverein Dübener Heide weiter mitteilte, sei die Besucherzahl aufgrund der aktuellen Corona-Hygieneauflagen im Freistaat Sachsen allerdings begrenzt. Deshalb bitten die Mitarbeiter der Naturparkverwaltung alle interessierten Besucher vorab um telefonische Anmeldung.

Mund-Nasenschutz-Masken sind Pflicht

Vor Beginn der Veranstaltung müssen alle Teilnehmer ihre Kontaktdaten hinterlegen und einen eigenen Mund-Nasenschutz tragen. Wer unter Erkältungssymptomen leidet, darf nicht an den Veranstaltungen teilnehmen. Weitere Fragen zu den Hygienebedingungen beantworten die Mitarbeiter im NaturparkHaus gern.

Grünes Freiluftkino am 5. Juni im Innenhof

Den Anfang der Veranstaltungsreihe macht ein Grünes Freiluftkino am Freitag, dem 5. Juni, um 21.30 Uhr im Innenhof des NaturparkHauses. Gezeigt wird ein Naturdokumentarfilm aus dem Jahr 2012, der das Leben und Wirken der Bienen thematisiert. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Filmtitel nicht veröffentlicht werden. Nähere Informationen zum Film auf Anfrage beim Veranstalter. Eintritt auf Spendenbasis. Bei schlechtem Wetter entfällt die Kinovorstellung.

Imker führt am Heidesonntag einen Bienenstock vor

Der Heidesonntag am 7. Juni knüpft an das Filmthema an und bietet interessierten Besuchern Einblick in das geheime Leben der Honigbiene. Von 10 bis 16 Uhr gibt es im NaturparkHaus ein Angebot für die ganze Familie: Vorführung eines Bienenstocks durch einen regionalen Imker (10 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr), Verkauf von Honigprodukten, ein Quiz für Groß und Klein und ein Kurzfilm zum Thema Bienen. Der Eintritt ist kostenfrei.

NaturparkHaus zeigt ab 12. Juni neue Sonderausstellung

Am 12. Juni um 18 Uhr wird die neue Sonderausstellung „ Klimawandel – hier und anderswo“ im NaturparkHaus feierlich mit einem Fachvortrag zum regionalen Klimawandel eröffnet. Die Ausstellung zeigt den Klimawandel auf lokaler, regionaler und globaler Ebene. Bestandteile sind die interaktive Dauerausstellung zum Klimawandel in der Dübener Heide im NaturparkHaus, der Klimapavillon Sachsen mit den Themen Klimaschutz, Klimawandel, Klimafolgen und Handlungsmöglichkeiten auf regionaler Ebene sowie eine Fotoausstellung über die globalen Auswirkungen des Klimawandels am Beispiel von Korallen. Eintritt ist kostenfrei.

Nächste Führung durch Dauerausstellung am 4. Juni

„Mit allen Sinnen erleben“ sind Führungen überschrieben, die es in steter Regelmäßigkeit im Naturparkhaus gibt. Interessierte können sich durch die multimediale Dauerausstellung zum Naturraum Dübener Heide mit Erklärungen geleiten lassen. Der nächste Termin ist am 4. Juni von 14.30 bis 15.30 Uhr.

Anmeldungen unter 034243 72993 oder per E-Mail an naturparkhaus@naturpark-duebener-heide.com.

