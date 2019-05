Bad Düben/Markkleeberg

Die Heidebiber aus Bad Düben sind in der Endrunde des 11. Mitgas-Schüler Raftings, die am 28. Mai im Kanupark Markkleeberg ausgetragen wird. Insgesamt haben sich zwölf Mannschaften für das Finale qualifiziert. Zwölf Schul-Teams der Landkreise Leipzig und Altenburg sowie 24 Teams aus den Landkreisen Nordsachsen, Saalekreis, der Stadt Halle und dem Burgenlandkreis kämpften in den letzten drei Vorläufen um die Qualifikation für die entscheidende Runde.

8. und 9. Klassen stellen die Teams

Die Bootsbesatzungen bestehen aus sieben Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Klassenstufen einer Schule und einem Raftguide des Kanuparks. Der Wettkampftag startet um 9.15 Uhr und endet etwa um 14 Uhr mit der Siegerehrung.

Wettbewerb gibt es seit 2009

Das MITGAS Schüler-Rafting dient der Sport- und Jugendförderung in Mitteldeutschland. Die Veranstaltungsreihe rief MITGAS in Zusammenarbeit mit dem Kanupark und der Stadt Markkleeberg 2009 ins Leben.

Von ka