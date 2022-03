Bad Dübener Oberschüler spenden für die Ukraine

Bad Düben

Die Stadt Bad Düben hilft und die Oberschule Bad Düben ist dabei. Der Aufruf von Bürgermeisterin Astrid Münster zu einer Spendensammlung für die Ukraine erreichte auch die Oberschule Bad Düben. Der Schülerrat, so Schulleiterin Ute Kirchhof, habe sich daraufhin getroffen und das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Noch am gleichen Tag sei dann der Aufruf zur Spendensammlung erfolgt. Und der stieß auf eine große Resonanz. „Am Dienstag konnten unsere Schülersprecher Joshua Karl und Elisabeth Möhser insgesamt 1088,64 Euro Spendengelder auf das Spendenkonto einzahlen“, so die Schulleiterin.

Das Spendengeld soll den Betroffenen in der Ukraine zugute kommen

Beim Einsammeln der Spenden sei wieder das Thema Krieg im Gespräch gewesen. „Die Schüler sind entsetzt davon, was in der Ukraine passiert. Sie wollen helfen.“ Wichtig sei ihnen, dass die hilfsbedürftigen Menschen unterstützt werden und vom Spendengeld keine Waffen gekauft werden, wie Anton aus der Klasse 10c betonte. „Wir bedanken uns bei allen, die unsere Spendensammlung unterstützt haben.“

