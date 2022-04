Bad Düben

Es weht wieder die Luft Europas an Bad Dübens Oberschule. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist die Europaschule Gastgeber einer internationalen Begegnung der am Erasmus-Plus-Projekt beteiligten Schulen aus Maribor in Slowenien, Sosnowicz in Polen und dem italienischen Cavalese. Es geht um Recycling, Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Nach 23 Jahren gibt Petra Wolle die Projekt-Verantwortung weiter

Für die seit 23 Jahren tätige Projektkoordinatorin Petra Wolle ist das Treffen in diesem Jahr zudem etwas Besonderes. Denn die Bad Dübener Lehrerin übergab die Leitung an ihre Nachfolgerin Johanna Filß. „Ich habe das über die Jahre sehr gern getan. Bei Johanna ist das Projekt jetzt in guten Händen“, freut sich Petra Wolle.

Nachfolgerin Johanna Filß ist begeistert. „Ich habe vorher in Leipzig gearbeitet. Jetzt wohnen wir nahe Bad Düben und da ergab es sich, dass ich an die Oberschule wechseln konnte. Ich kenne solche Projekte und freue mich, dass es hier so etwas gibt. Und das schon so viele Jahre. Jetzt sollen noch ein paar dazu kommen“, erklärt sie.

Schüler aus Slowenien, Polen und Italien kommen bei Gastfamilien unter

Johanna Filß ist die neue Koordinatorin des Erasmus Plus-Projektes in der Oberschule. Federica Brigada und Luana Silveri (von links) aus Cavalese in Italien sind mit ihren Schülern in diesem Jahr Gast in der Kurstadt Quelle: Steffen Brost

Alle beteiligten Schulen sind mit Lehrern und fünf Schülern in die Kurstadt gekommen. Alle wohnen bei Bad Dübener Familien. Auch die 14-jährige Tamara Gasch bekam eine Schülerin ab. Giulia aus Italien fühlt sich wohl. Im Dezember ist Tamara in Italien dabei und will bei Giulia wohnen. „Das ist ein tolles Projekt. Da lernt man neue Leute kennen und spannend ist es auch. Es hat viel Spaß gemacht und Giulia ist schwer in Ordnung“, sagt die Achtklässlerin. Beim 13-jährigen Paul Bollmann und seiner Familie wohnt für eine Woche Marsel aus Slowenien. „Die Verständigung klappt mit Englisch ziemlich gut. Ich habe Marsel Bad Düben gezeigt und wir haben ein paar Ausflüge in die nähere Umgebung unternommen. Jetzt freue ich mich auf Slowenien“, erzählt Paul.

Lesen Sie auch

Bad Düben: So läuft der Tag der offenen Tür in Corona-Zeiten

Bad Düben: Beliebte Lehrerin sagt nach 45 Jahren Tschüss

Neue Küche für Dübens Oberschule: Zur Eröffnung gibt’s Burger

An diesem Freitag endet die Erasmus-Woche an der Oberschule

Noch bis Freitag basteln die Mädchen und Jungen in der Kurstadt am Projekt. Die Woche war prall gefüllt mit Unterricht, Aktionen und Ausflügen. So ging es unter anderem zum Unternehmen Profiroll, nach Leipzig und auf eine Stadtrunde durch Bad Düben. Viele Stunden verbrachten sie in der Schule. Dabei wurde der Technik- und Computerraum im Erdgeschoss zur Kunstmeile. „Unser Kunstprojekt befasst sich mit der Weiterverwendung ausgedienter Schultafeln. Vieles ist mittlerweile elektronisch. Auch unsere Tafeln. Die alten sind übrig und jetzt Bestandteil unseres Projektes. Wir haben einige davon besprüht und auch eine Art Pop-Art-Installation geschaffen, wo der Betrachter selbst Bestandteil des Bildes wird. Die Tafeln sollen dann im Innenhof unserer Schule für alle zu sehen sein“, erklärte Filß.

Gemeinsam arbeiteten die Mädchen und Jungen aus der Bad Dübener Oberschule mit ihren Partnerschulen aus Slowenien, Italien und Polen an einem Kunstprojekt, in dem ausgediente Schultafeln gestaltet wurden. Quelle: Steffen Brost

Auch die beteiligten Lehrer sind froh, dass nach zahlreichen Onlinetreffen wieder ein richtiger Austausch stattfindet. „Das ist ein Projekt, das von Besuchen lebt, wo man gemeinsam an den verschiedensten Dingen arbeitet. Wir hoffen, dass jetzt alles so weitergeht wie geplant“, so Riko Vranc aus Slowenien.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bad Dübener Oberschule engagiert sich seit 20 Jahren für Europa

Dass sich die Bad Dübener Oberschule seit einigen Jahr auch als Europaschule bezeichnen darf, ist ebenso ein Ergebnis der erfolgreichen Comenius-Projekte sowie zahlreicher internationaler Austauschmaßnahmen. Über 20 Jahre engagiert sich die Oberschule für dieses von der Europäischen Union (EU) eingerichtete Programm mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von Schulen aller Schulstufen und Schulformen innerhalb der EU sowie die Mobilität von Schülern und Lehrern zu fördern.

Von Steffen Brost