Bad Dübener Ortsgruppe des VdK feiert Sommerfest

Bad Düben

Die Wiedersehensfreude ist groß. Zum ersten Mal nach anderthalb Jahren treffen sich die Mitglieder der Bad Dübener Ortsgruppe des Sozialverbandes VdK (Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands). Der Vorstand der Ortsgruppe um den stellvertretenden Vorsitzenden Eckehard Tulaszewski hat ein Sommerfest an der Bad Dübener Obermühle organisiert. Rund 25 der insgesamt 103 Mitglieder lassen es sich nicht nehmen, zu Kaffee und Kuchen vorbeizuschauen. Den servieren die fleißigen Mühlenfrauen des Vereins Museumsdorf Dübener Heide.

Interessante Fakten zur Obermühle

Vereinschef Werner Wartenburger begrüßt die Teilnehmer und erzählt einige Anekdoten rund um die Obermühle. „Früher lebte hier ein gewisser Herr Dalibor. Nach seinem Tod übernahm die Stadt das Gelände. Doch die Gebäude waren zerfallen und eine Notsicherung half schließlich, dass nicht noch mehr kaputt geht.“ Mit viel Geld, rund zwei Millionen Euro, sei das historische Ensemble wieder aufgebaut worden. Mit viel altem Material. So wurden bei der Sanierung beispielsweise Fliesen aus der alten Bad Dübener Post oder Steine aus der Hohenprießnitzer Mühle wiederverwendet. Heute sei daraus ein gemütlicher Ort mit Schauwerkstätten geworden. „Wir wollen das Wissen um das alte Handwerk erhalten und an die jüngere Generation weitergeben“, so Wartenburger.

Ausflug nach Wermsdorf geplant

Tulaszewski ist froh, dass man sich jetzt nach dem Coronaausbruch im vergangenen Jahr wieder freier bewegen kann. „Für unsere Mitglieder, die oft alleine sind, ist das von große Bedeutung, wieder rauszukommen, sich zu treffen und mit anderen auszutauschen“, erzählt der ehemalige Bad Dübener Bürgermeister.

1946 wurde die Ortsgruppe des VdK gegründet. Der Vorstand kümmert sich um Veranstaltungen, Ausflüge, Fahrten, Vorträge und Feste für die Mitglieder. Er betreut Menschen, die nicht mehr aus ihren Wohnungen kommen, erledigt Behördengänge, gratuliert zum Geburtstag und unterstützt sie in vielen Lebenslagen. „Wir hoffen, dass uns Corona wieder lässt, dass wir wieder ins normale Vereinsleben zurückkommen. Das Sommerfest ist heute der Auftakt. Im September planen wir dann noch einen Ausflug nach Wermsdorf“, blickt Tulaszewski hoffnungsvoll in die Zukunft

Von Steffen Brost