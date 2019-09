Bad Düben

Bad Dübens Ortsteile haben ihre neuen Ortschaftsräte benannt. Zur jüngsten Stadtratssitzung erhielt Cornelia Beer (Wellaune), seit 10 Jahren im Amt, ihre Ernennungsurkunde, Hans-Jürgen Küster ( Tiefensee), der nicht teilnehmen konnte, bekommt sie nachgereicht.

Wechsel im Ortschaftsrat Schnaditz

In Schnaditz hat es nach zehn Jahren an der Spitze einen Wechsel gegeben. Gerhard Griehl hört auf, Mathias Mieth übernimmt. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) dankte Griehl und dessen Frau Lydia für ihren Einsatz für die Ortschaft. Er sei jederzeit Ansprechpartner für sie gewesen und Bindeglied zwischen Ortschaft, Ortsrat, Stadtrat und Verwaltung. Wichtige Stationen waren das Hochwasser 2013, die leidige Schloss-Geschichte, der Zusammenschluss von Schlossverein und Kohlhaas-Club. Die letzte große Baumaßnahme läuft noch: der Ringdeichbau. Er habe all das engagiert begleitet, stets auf Missstände hingewiesen.

In Dienstberatungen werden man sich weiter rege austauschen, die Ortsvorsteher seien eine „eingeschworene Gemeinschaft, die notfalls auch mal Allianzen schmieden“, dankte Münster für die bisher super Zusammenarbeit und ist sicher: „Wir werden das weiter zusammen wuppen.“

Ausschüsse benannt

Namentlich benannt wurden zudem Ausschüsse und Aufsichtsräte: Verwaltungsausschuss – Gisberg Helbing, Michael Noack, Torsten Rasenberger ( CDU); Markus Aé, Anika Willner (Bürgerkreis); Edith Scheeren (FWG), Werner Wartenburger ( SPD), Andreas Flad ( Die Linke). Ausschuss Technik/Kurortentwicklung – Michael Noack, Alexander Bock, Jens Findeisen ( CDU); Sven Hindemitt, Torsten Gaber ( BK), Uwe Kulawinski, Yannik Münster (FWG); Michael Seidel ( SPD); Birgit Dilly (Linke); sachkundige Bürger: CDU: Fred Sommerfeld, BK: Susann Pfalz, FWG: Klaus Zimmermann, SPD: Martin Tulaszewski, Linke: Dirk Hofmann. Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft – BM Astrid Münster, Jens Findeisen ( CDU), Torsten Gaber ( BK), Uwe Kulawinski (FWG), Stefan Lange ( SPD), Andreas Flad (Linke). Verbandsversammlung ZWADH – Astrid Münster, Jens Findeisen ( CDU), Sven Hindemitt ( BK), Yannik Münster (FWG). Kurbetriebsgesellschaft mbH – Astrid Münster, Gisbert Helbing ( CDU). Ältestenrat – Jens Findeisen ( CDU), Markus Aé ( BK), Edith Scheeren /FWG). Michael Seidel ( SPD), Andreas Flad (Linke), 1. stv. BM: Gisbert Helbing ( CDU), 2. stv. BM Werner Wartenburger ( SPD).

Von Kathrin Kabelitz