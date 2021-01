Bad Düben

Die beiden Böckchen im Bad Dübener Rathausturm sind vorbildlich. Sie halten den vorgeschriebenen Hygieneabstand mit mehr als 1,50 Meter zueinander ein und vermeiden derzeit jeglichen Kontakt zur Außenwelt. „Unsere beiden Ziegenböcke befinden sich aktuell im Winterschlaf“, klärt Markus Krisch aus dem Bauamt der Stadt auf. Der stellvertretende Bauamtsleiter ist verantwortlich für die hölzernen Vierbeiner samt komplizierter Antriebstechnik.

Eine Hinweistafel informiert die Touristen, dass die Böckchen in der Saison zwischen 9 und 18 Uhr zu jeder vollen Stunden ihre Hörner aneinander schlagen. Quelle: Steffen Brost

Anzeige

Spektakel in Düben beliebt

Die niedlichen Böcke haben es in den vergangenen Jahren zu einem wahrlich großen Bekanntheitsgrad geschafft. Immer wenn sie in der Saison zwischen März und November zu jeder vollen Stunden zwischen 9 und 18 Uhr ihr Köpfe aneinander schlagen, dann stehen Besucher der Stadt und auch Bad Dübener auf dem Markt und beobachten das lustige Spektakel in luftiger Höhe.

Im Bad Dübener Rathausturm wohnen die Böckchen, die mittlerweile schon zu einer kleinen Touristenattraktion geworden sind. Quelle: Steffen Brost

Wartung in der Winterpause

„Die Winterpause nutzen wir jedes Jahr zu einer Wartung. Denn die Antriebstechnik ist mit der Rathausuhr gekoppelt und etwas kompliziert“, erläutert Krisch. In den Anfangsjahren hatten die Böcke so ihre Tücken. Mittlerweile seien alle Kinderkrankheiten beseitigt und alles laufe einwandfrei. „In diesem Jahr haben wir ein paar alte Relais von einer Fachfirma auswechseln lassen. Die alten haben etwas herumgemuckt. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung“, erklärt er.

Immer wenn Bauamtsmitarbeiter Markus Krisch nach den Böckchen im Rathausturm, schaut, muss er eine schmale hölzerne Treppe in den Turm besteigen. Quelle: Steffen Brost

Lesen Sie auch

Zwei Böcke werden zur Marke – Bad Düben macht Werbung in eigener Sache

Apotheker Adelberger war ein Glücksfall für Bad Düben

Für gute Entscheidungen im Rathaus

Schon vor dem großen Dübener Stadtbrand 1716 gab es solch ein historische Uhrenspiel am Rathaus. Das wurde damals zerstört und erst 286 Jahre später am 25. Mai 2002 um zwölf Uhr mittags wieder in Betrieb genommen. Die beiden Ziegenböcke wurden vom damaligen Markt-Apotheker Herbert Adelberger anlässlich des 300. Jahrestages der Gründung der Markt-Apotheke als Geschenk an die Stadt übergeben. Die Bedeutung der Böcke besteht darin, dass im Rathaus immer gute Entscheidungen getroffen und kein „Bockmist“ verzapft werden soll. Dies belegt auch die Inschrift auf der Rückseite der Ziegenböcke.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch in diesen Tagen fragen Gäste nach, wann die Böcke wieder in Betrieb gehen. „Wenn der Winter mild wird, dann kann die Pause auch mal kürzer ausfallen. Also immer mal wieder zum Rathausturm hinaufschauen“, rät Krisch.

Von Steffen Brost