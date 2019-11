Bad Dübener Schauwerkstätten sind erstmals in Aktion

Bad Düben

Am Sonnabend sind die im Mai eröffneten Schauwerkstätten an der Obermühle in Bad Düben erstmals in Aktion zu sehen. Der Verein Museumsdorf Dübener Heide lädt in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr ein. Die Besucher, so Vereins-Chef Werner Wartenburger, erhalten Einblicke in den Stand der Entwicklung der einzelnen Werkstätten und können die Profi- oder Hobby-Handwerker ausfragen.

Eintritt ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten

Statt eines Eintrittes bittet der Museumsdorfverein um eine Spende zur Deckung der Unkosten. In der neuen Küche können die Besucher übrigens auch verschiedene einfache Essen erwerben, damit genügend Zeit für das Umherschauen und Informieren bleibt und nicht zu Hause noch gekocht werden muss.

Verein ist seit Mai Betreiber

Im Mai hatte der Verein Museumsdorf Dübener Heide die Schauwerkstätten als Betreiber übernommen. Nach und nach werden diese seitdem eingerichtet. Sie wollen altes Handwerk erlebbar machen. Zu sehen sind unter anderem eine Druckerei, die Schuhmacherwerkstatt, die Stellmacherei, die Korbflechterecke, die Splittmacherei.

Die Sanierung der alten Ölmühle sollte längst abgeschlossen sein, mutierte aber zum Mammutprojekt. Die überputzte Klinkerfassade bröckelte, Dach und Gebälk waren morsch, ein Holzschädling hatte ganze Arbeit geleistet. Statt Sanierung hieß es Abriss, dann Wiederaufbau nach Vorgaben des Denkmalschutzes.

