Bad Düben

In dieser Woche findet ein Gemeinschaftsprojekt zum Thema landschaftliche Bildung mit dem Evangelischen Schulzentrum Bad Düben, der TU Dresden und dem Naturpark Dübener Heide statt. Unter fachkundiger Anleitung erkunden die Schüler der 5. bis 7. Klasse die Umgebung ihrer Heimat und beobachten und diskutieren deren stetige Veränderung, teilte der Verein Dübener Heide in Bad Düben mit.

Schüler erkunden Orte der Dübener Heide

145 Schülerinnen und Schüler werden verschiedene Orte in der Dübener Heide besuchen, Informationen sammeln und dabei interessante Einblicke und Eindrücke gewinnen. Ziel des Projektes ist es, Wissen über die Schönheit, Eigenart und Vielfalt der heimischen Landschaft zu vermitteln sowie das Bewusstsein für das eigene Handeln und dessen Konsequenzen für Natur, Umwelt und Landschaft näher zu bringen. Hierbei werden speziell die Wahrnehmungs-, Gestaltungs-, und Perspektivkompetenz geschult und zielgerichtet weiterentwickelt.

Ergebnisse werden am Freitag präsentiert

Langfristiges Ziel ist es mit den Ergebnissen des Projektes am neuen Standort des Schulzentrums weiterzuarbeiten. Geplant ist hierbei die Gestaltung des Außenbereiches der neuen Schule, die die beobachtete Landschaft der Dübener Heide an diesem Standort abbilden soll. In einer Abschlussveranstaltung am Freitag ab 17 Uhr in der Turnhalle des Schulzentrums an der Kirchstraße in Bad Düben werden die Schüler interessierten Eltern und Bürgern die Ergebnisse des Projektes aus verschiedenen Perspektiven präsentieren.

Von LVZ