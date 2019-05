Bad Düben

Zur Festveranstaltung anlässlich des 25. Jubiläums der Wiedergründung konnte sich die Bad Dübener Schützengilde über viele Gratulanten freuen. Dass im Festzelt zwei Bürgermeister, und zwar Astrid Münster und ihr Amtskollege Lothar Schneider, Platz nahmen, hat den Grund, dass der Verein seinen Sitz in Bad Düben hat, der Schießplatz sich jedoch auf einer Gemarkung der Nachbargemeinde Laußig befindet.

Dank für Zusammenarbeit

Beiden Bürgermeistern sprach Vereinsvorsitzender Thomas Bock in seiner Ansprache herzlichen Dank für langjährige gute Zusammenarbeit aus, und den dankenden Ball warf Bad Dübens Stadtoberhaupt mit den Worten „Gut, dass wir sie haben“ gern zurück. Dankesworte wurden zur Festsitzung viele gesprochen, doch die größte Ehrung ging wohl an diesem Tag an Günter Tempelhof, der sich in monatelanger Fleißarbeit in die Geschichte der Dübener Schützen (gegründet 1712) gestürzt hatte. Er schuf ein kleines Meisterwerk in Form eines Buches, das im Verlagshaus Heidedruck erschien.

Zusätzlich gestaltete er eine sehenswerte Ausstellung anlässlich des Jubiläums. Sie zeigt eine Auswahl von Sportwaffen, moderne und historische Schützenscheiben sowie Kopien zahlreicher historischer Dokumente und Medaillen. Darunter befindet sich beispielsweise die Defensions-Verfassung der damaligen Stadt Dieben aus dem Jahr 1612, deren Verzeichnis unter anderem genaue Aussagen gibt, welche Bürger der Stadt im Besitz von Waffen waren. Dazu zählten seinerzeit Hellebarden, Rüstungen, Spieße und Rohrfeuerwaffen.

Fleiß und Engagement

Für diese Dokumentation recherchierte Günter Tempelhof unter anderem im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden. So viel Fleiß und Engagement war den Schützen eine Ehrenmitgliedschaft wert. Zum Ehrenmitglied wurde auch der ehemalige Landrat Michael Czupalla, der persönlich nicht anwesend sein konnte, ernannt. Sein Nachfolger Kai Emanuel fand ebenfalls lobende Worte für die Gilde, die nicht nur sportlich punktet, sondern auch zum aktiven Leben im ländlichen Raum beiträgt und für Traditionspflege verantwortlich zeichnet. Ihm war es eine Freude, zahlreiche Sportfreunde im Namen des Vereins auszeichnen zu dürfen.

Von Heike Nyari