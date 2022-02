Bad Düben

Ein Schleifenjahr in der Schule absolvieren? Ist das nur ein anderer Begriff für ein Schuljahr wiederholen? Ja und nein. Das Evangelische Schulzentrum Bad Düben (ESZ) bietet als Schule für alle künftig Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit an, alle an allgemeinbildenden Schulen möglichen Abschlüsse in Deutschland zu erwerben. Möglich ist damit in der Kurstadt, was es unter anderem am Beruflichen Schulzentrum Delitzsch gibt – nach einem erfolgreichen Realschulabschluss in Klasse 10 in den Gymnasialzweig wechseln und diesen mit dem Abitur beenden.

Realschulabschluss nach der 10. Klasse

Wie das Abitur in 13 Jahren funktionieren soll, erklärt Leonart Schmitt. Der 29-Jährige, der am ESZ Englisch unterrichtet, koordiniert das neue Angebot. „Die Kinder legen ihren Realabschluss nach Klasse 10 ab und machen die 10. Klasse am Gymnasium nochmal, um die allgemeine Hochschulreife zu erlangen.“ Wiederholung also ja, aber auf einer höheren Ebene: „Da spielt die Anforderung, fachliches Wissen auf eine andere Sachebene zu übertragen, eine viel größere Rolle“, fügt Schulleiterin Doreen Model hinzu.

Notendurchschnitt 2,5 und besser

Für den Übergang aufs Gymnasium sind neben dem Realschulabschluss einige Voraussetzungen nötig. Bewerben können sich die Kinder bereits mit dem Halbjahreszeugnis. Der Notendurchschnitt in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch muss 2,5 oder besser sein, alle anderen Fächer sollten ebenso einen Durchschnitt von 2,5 oder besser aufweisen. „Wir wollen eine Klasse mit zehn bis zwölf Kindern aufbauen.“ Die Jahrgangsstufe 10 wird somit „wiederholt“ und die „Schleife“ entsteht. „Die gymnasiale Oberstufe können sie dann auch hier absolvieren“, so Leonart Schmitt.

Zweite Fremdsprache wird erlernt

Notwendig ist das zusätzliche Jahr auch für das Erlernen einer zweiten Fremdsprache. Am ESZ gibt es diese Möglichkeit an der Oberschule zwar schon jetzt, die Resonanz ist noch verhalten. „Wir wollen die Tür aber offenhalten, falls sie sich später doch entscheiden, das Abitur zu machen. Und da braucht es die zweite Fremdsprache.“ Klar aber ist auch – die wenigsten Bewerber werden das aus ihrer Oberschulzeit mitbringen.

Am ESZ wird es zunächst das Angebot geben, Spanisch zu lernen. „Im Schleifenjahr sind das sechs Unterrichtsstunden in der Woche.“ Ein ordentliches Pensum, das angesichts der Weiterführung in der Oberstufe aber notwendig ist, um alle Schüler auf einen Wissensstand zu bringen. Unterm Strich bedeutet das für Kinder, die keine zweite Fremdsprache „mitbringen“, eine Unterrichtsstunde mehr, weil dafür der Profilunterricht wegfällt.

Anmeldeschluss ist der 31. März

Im Dezember gab es einen Informationselternabend. Die ersten sechs Anträge liegen vor. Anmeldeschluss ist der 31. März, letzter Abgabetermin der Kopie des Halbjahreszeugnisses Klasse 10 der 15. April. Bis Ende Mai 2022 verschickt die Schule schriftlich die Mitteilung zur Aufnahmeentscheidung.

Neu: Zweigliedriges Aufnahmeverfahren für neue Fünftklässler

Auch die Anmeldung der Fünftklässler für eine neue Klasse in der Oberschule und zwei am Gymnasium läuft jetzt. „Wir sind so gut nachgefragt, dass wir jetzt ein zweigliedriges Aufnahmeverfahren für die weiterführende Schule einrichten“, sagt Doreen Model. Dieses besteht aus einer sogenannten Kompetenzerhebung, bei der die Kinder etwas Schriftliches erarbeiten, vorrangig im mathematischen und sprachlichen Bereich aber auch anschaulichem Denken. Dies ist Grundlage für ein Aufnahmegespräch mit den Sorgeberechtigten, vor allem aber den Kindern.

Von Kathrin Kabelitz