Mit einem Festgottesdienst wurde das Deckengemälde in der Kirche Schnaditz wieder geweiht. Es zeigt den oberen Ausschnitt des weltberühmten Wandgemäldes „Das Jüngste Gericht“ von Jacopo Tintoretto (gemalt um 1556), das sich in Venedig in der gotischen Kirche Madonna dell’ Orto befindet.