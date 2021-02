Bad Dübener Suppenküche hilft auch jetzt Bedürftigen

Bad Düben

Die beiden Töpfe auf dem Herd sind randvoll mit Gemüsebrühe, Möhren, Sellerie und anderen Zutaten. Und auch der Reis ist fertig, der kommt später in die Fleischbrühe. „Heute gibt es Reissuppe. Dazu bekommt jeder noch einen Pudding und ein Stück Kuchen. Alles leider wegen Corona nur zum Mitnehmen“, sagt Carmen Schulz. Gemeinsam mit ihren Mann Helmut sorgt die 58-Jährige von der Bad Dübener Adventgemeinde im Ortsteil Hammermühle für ein warmes Mittagessen für Bedürftige aus der Region. Beide machen das seit vielen Jahren ehrenamtlich.

Essen kann nur abgeholt werden

Doch Corona hat auch in der Suppenküche seine Wirkung hinterlassen. Die Tische und Stühle im Vorraum bleiben leer. „Sonst trifft man sich hier für ein bis zwei Stunden. Man redet über Sorgen und Probleme. Das fällt leider zur Zeit weg. Am Abhol-Tresen kann man zwar auch mal kurz das eine oder andere Wort wechseln, aber irgendwann kommt der nächste und möchte sein Essen abholen. Da bleibt leider nicht die Zeit, die man sonst am Tisch hat“, bedauert Carmen Schulz. Trotzdem ist man froh, auch jetzt das Mittagessen anbieten zu können. Ein Hygienekonzept und eine Anwesenheitsliste machen es möglich.

Bis zu 25 Frauen und Männer kommen jeweils

Das kostenlose Mittagsangebot hat sich herumgesprochen. Nicht nur aus Bad Düben kommen die Leute, auch aus Eilenburg und den umliegenden Dörfern. Bis zu 25 Frauen und Männer, vom mittellosen Maurer bis zum Hartz-IV-Empfänger, nutzen das Angebot regelmäßig. Gekocht wird jeden Mittwoch frisch. „Das Angebot wechselt jede Woche. Es gibt Suppe, Kartoffelbrei oder auch mal Nudeln mit Tomatensoße. Und zu besonderen Anlässen bereiten wir auch mal ein Festessen mit Klößen und allem, was dazu gehört, zu“, erzählt Schulz.

Angebot dank Spenden möglich

Die Macher sind auf Geld und Spenden dringend angewiesen. Denn der Essensservice für die Bedürftigen ist seit Beginn kostenlos. Pro Essenstag benötigen Schulz und ihr Mann etwa 50 Euro. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Doch bis heute unterstützen Bad Dübener die Suppenküche immer wieder großzügig mit dem benötigten Geld. Auch Geschäfte, wie das Reformhaus Sonntag aus Bad Düben, helfen mit Lebensmitteln aus dem Sortiment.

Neben Mittag, Kaffee und Kuchen gibt es auch Kleidungsspenden von Gemeindemitgliedern. Gerade vor der kalten Jahreszeit liegen oft dicke Jacken und Hosen zum Mitnehmen aus. „Unsere Leute greifen da sehr gerne zu. Oft fehlt ihnen für so etwas das Geld. Mittlerweile tauschen sie sich auch untereinander aus. Wenn der eine etwas zu viel hat, bietet es er anderen an“, so Schulz.

Von Steffen Brost