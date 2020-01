Bad Dübener Turner wollen Sportlern in Namibia helfen

Bad Düben

In Bad Düben stellen sie den zahlenmäßig größten Verein, die Liste an Erfolgen auf nationaler aber auch internationaler Ebene wird von Jahr zu Jahr größer. Jetzt machen die Mitglieder des TV Blau Gelb 90 Bad Düben mit einer Aktion auf sich aufmerksam, die es in der 30-jährigen Geschichte so noch nicht gegeben hat. Im Fokus steht dabei ein Turnverein in Swakopmund in Namibia, für den die nordsächsischen Sportler eine Hilfsaktion gestartet haben.

Die Turnmädchen mit ihren Trainerinnen freuen sich auf die Unterstützung aus Nordsachsen. Quelle: privat

Doch wie kommt die Verbindung vom Osten Deutschlands in den Süden Afrikas überhaupt zustande? Zwei in der Turnerszene bekannte Namen spielen dabei eine Rolle. Der eine ist Bernd Jäger. Der Salto des Deutschen Mehrkampf- und Reckmeisters der DDR von 1975, den er 1974 zur Weltmeisterschaft in Varna kreierte, ging vor 45 Jahren als Jäger-Salto in die Turngeschichte ein und löste weltweit die Entwicklung der „Flugelemente“ am König der Geräte, dem Reck, aus. Nach seiner aktiven Zeit als Leistungssportler arbeitete der heute 68-Jährige als Trainer und Cheftrainer. Ende 2019 führte Jäger einen Lehrgang in Swakpomund durch. Er berichtete von den ärmlichen Verhältnissen dort.

Den Turnern vor Ort fehlt es an vielem

Die Turner seien kaum in Besitz von korrekter Turnkleidung, es fehlt an Riemchen, Magnesia sowie auch an finanziellen Mitteln. „Teilweise wird noch an Turngeräten aus den 1940er-Jahren trainiert. Die meisten Eltern können sich auch nur schwer den Vereinsbeitrag leisten“, weiß Vereins-Chef Steffen Brost. Über den ehemaligen TV-Sportreporter und heutigen Medienberater Eckhard Herholz von gymmedia knüpften die Kurstädter dann den Kontakt zu Jäger und den afrikanischen Turnern. „Ich habe jetzt auch direkt Kontakt zum Gymnastikclub Swakopmund“, so Steffen Brost.

Auf den ersten Blick wirkt die Halle in Swakopmund modern. Die Geräte stammen aber teilweise noch aus den 1950er-Jahren. Quelle: privat

Der Gymnastic Club ist das Turnmekka Namibias. Trotz sichtbarer Leistungsfortschritte der Turn- und Gymnastikdisziplinen im Süden Afrikas fehlt es jedoch noch an vielem. So haben die Bad Dübener erfahren, dass zum Beispiel die nicht unbeträchtliche Hallenmiete für diesen Sport-Dome monatlich aufgebracht werden muss, was nicht ganz so einfach ist. Viele Kinder und deren Eltern können sich aus finanziellen Gründen die Teilnahme nicht leisten.

Gut erhaltene Trainingskleidung wird gebraucht

„Uns geht es hier in Deutschland doch ziemlich gut. Wir wollen etwas davon abgeben und den Turnfreunden in Swakopmund helfen. Aktuell organisieren wir eine Spendensammlung, brauchen guterhaltene Gymnastikanzüge in allen Größen, Trainingsanzüge. Wir freuen uns auch über kleine finanzielle Zuschüsse, weil wir dort gern drei, vier, fünf Turner für ein bis zwei Jahre finanziell unterstützen wollen.“ Etwa 100 Euro pro Person wären dafür nötig.

All das will eine kleine Delegation im Oktober nach Namibia bringen. „Wir wollen es nicht per Post schicken oder das Geld überweisen. Die Gefahr, dass es nicht ankommt oder in falsche Hände gerät, ist angesichts der dort herrschenden Korruption groß“, so Steffen Brost.

www.tv90-bad-dueben.de

Von Kathrin Kabelitz