Bad Düben

In diesem Jahr gab es die Zuschüsse an die Bad Dübener Vereine noch nach der alten Richtlinie. Damit bekommen sowohl der Sportverein Bad Düben als auch der Turnverein Blau Gelb 90 Bad Düben jeweils 1150 Euro für Veranstaltungen beim Stadtfest, den Kauf von Sportgeräten oder auch den Integrationsfasching mit Flüchtlingen.

Geld teilweise schon ausgezahlt

Zudem erhalten die VdK Ortsgruppe für die Seniorenbetreuung 200 Euro, die Diabetiker Selbsthilfegruppe für ihre Öffentlichkeitsarbeit 150 Euro, der Frauenverein für die Bildungsfahrt 200 Euro, der Förderverein der Kita Märchenland für das Familiensportfest 230 Euro und der Kohlhaas Club Schloss Schnaditz / Ortschaftsrat für das Dorffest 300 Euro. Bereits ausgezahlt wurden anlässlich von Jubiläen zudem 50 Euro an die Schützengilde (25 Jahre) und 150 Euro an den Kleingartenverein Am Schwarzbach, der 100 Jahre zählt. Die Kurrende wird nicht berücksichtigt, da sie über einen Festbetrag gefördert wird.

Ganz gerecht geht nicht

„Damit sind alle Anträge, wenn auch nicht in voller Höhe, berücksichtigt worden“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Sie versprach zugleich, dass die Verwaltung in den nächsten Monaten eine neue Richtlinie zur Beratung vorlegen wird. Im Gespräch ist dann eine Festbetragsförderung pro Kind. Ob diese dann als gerechter empfunden wird, entscheidet natürlich erst der Stadtrat. Ganz aussichtslos ist dies jedenfalls nicht. So hatte unter anderem Stadtrat Uwe Kulawinski von den Freien Wählern erklärt: „Ganz gerecht geht nicht, aber wir könnten es damit zumindest transparenter machen.“

Von Ilka Fischer