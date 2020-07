Bad Dübener Viertklässler legen Fahrradprüfung ab

Bad Düben

Flexibilität ist nötig, um ein bisschen Normalität in den Schulalltag zu kriegen. Diese Erfahrung machen in diesen Wochen auch Schüler und Lehrer des Evangelischen Schulzentrums Bad Düben. Jeder Schritt zurück in den Alltag wird deshalb mit großer Freude aufgenommen. So findet zum einen der Unterricht in der Grundschule wieder für alle statt und werden zudem die Schüler in der weiterführenden Schule in A- und B-Gruppen unterrichtet, sagt Antje Reinhold von der Schulleitung.

Zweitklässler legen Schwimmprüfung ab

Zum Schulleben gehört aber beispielsweise auch die Fahrradprüfung, die nun stattfinden konnte. „Wir freuen uns, dass alle Viertklässler erfolgreich bestanden haben und bei einer gemeinsamen Fahrradtour ihr Können unter Beweis stellen konnten“, so Reinhold. Noch vor den Ferien wird es auch für die Zweitklässler eine Bewährungsprobe geben. Dann stehen nach den Übungsstunden im Heide Spa für die Mädchen und Jungen die Schwimmprüfungen im Natursportbad an.

Schulleitung dankt Eltern für Zusammenwirken während Corona-Krise

So froh das Team des Evangelischen Schulzentrums über normale Abläufe wie diese ist, so sehr weiß es auch das Zusammenwirken mit den Eltern, vor allem in den letzten Wochen, zu schätzen. Deshalb richtet es einige persönliche Sätze an die Mütter und Väter: „Danke, dass Sie die Kinder begleiten und deren Protest ertragen, weil sie nicht ihrem gewohnten Tagesablauf nachgehen können, sondern zu Hause Schulaufgaben machen müssen. Danke, dass Sie nicht verzweifeln, wenn die Aufgaben Ihre Kinder manchmal überfordern oder zu viel werden. Danke, dass Sie eine Möglichkeit zwischen Homeoffice, Homeschooling und Haushalt finden, den Alltag mit Ihren Kindern so normal wie möglich zu gestalten. Danke, dass Sie uns in dieser besonderen Zeit so gut unterstützt haben.“

Von LVZ